Trump İran için düğmeye bastı: Hata yapılmasına yer yok

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin “düzenli ve yapıcı” şekilde ilerlediğini belirten Trump, temsilcilerine anlaşma için acele edilmemesi talimatı verdiğini söyledi.

Trump, müzakerelerde aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Temsilcilerime, anlaşmaya varmak için acele etmemeleri gerektiğini bildirdim. Çünkü zaman bizim lehimize işliyor” ifadelerini kullandı.

Anlaşma sağlanana, onaylanana ve imzalanana kadar ablukanın tam olarak yürürlükte kalacağını belirten Trump, “Her iki taraf da zamanını almalı ve doğru olanı yapmalı. Hata yapılmasına yer yok” dedi.

İran ile ilişkilerin daha “profesyonel ve verimli” bir zemine taşındığını söyleyen Trump, Tahran yönetimine nükleer silah konusunda uyarıda bulundu.

Trump, İran’ın nükleer silah ya da bomba geliştiremeyeceğini ve temin edemeyeceğini anlaması gerektiğini ifade etti.

Ortadoğu ülkelerine destek ve işbirlikleri için teşekkür eden Trump, bölgedeki ilişkilerin İbrahim Anlaşmaları’na katılımlarla daha da güçleneceğini belirtti.

Trump, “Kim bilir, belki İran İslam Cumhuriyeti de katılmak ister” sözleriyle dikkat çeken bir mesaj verdi.