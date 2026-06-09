Trump, İran'ın ABD helikopterini düşürdüğünü açıkladı: 'Karşılık vereceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen ABD ordusuna ait bir savaş helikopterini düşürdüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump "ABD karşılık vermek zorunda" dedi.

Trump, şunları yazdı:

"Az önce ordudan aldığım bilgiye göre, dün gece İranlılar Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken son derece gelişmiş Apache helikopterlerimizden birini düşürdü.

Olayda iki pilot da yer aldı, ikisi de güvende ve yaralanmadı. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıya mutlaka karşılık vermelidir."