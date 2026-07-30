Trump-Netanyahu hattında İran pazarlığı: Üç seçenek masada

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırıların sürdürülüp sürdürülmeyeceğine ABD Başkanı Donald Trump’ın karar vereceğini söyledi.

Trump’ı İran’a karşı askeri operasyonlara devam etmeye ikna etmeye çalıştığı iddialarını reddeden Netanyahu, Tahran yönetimiyle diplomatik çözüm sağlanabileceği konusunda ise kuşkulu olduğunu belirtti.

ABC News’e konuşan Netanyahu, İran yönetiminin müzakerelerde zaman kazanmaya çalıştığını savunarak, “Her zaman yalan söylüyor, hile yapıyor ve zaman kazanmaya çalışıyorlar. Diplomatik ve ekonomik baskı altında bu durum değişebilir mi? Denemek gerekir” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, bu hafta Beyaz Saray’da Trump ile yaptığı görüşmenin ardından ABD’nin iki ülke arasındaki ortaklıkta belirleyici konumda olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı, “Biz ortağız ve müttefikiz. Trump kıdemli ortak, ben ise küçük ortağım. Sonuçta söz konusu olan Amerika Birleşik Devletleri. Ancak İsrail’in çıkarlarını ve güvenliğini savunmam gerektiğinde bunu yaparım” dedi.

Netanyahu, Trump yönetiminin iki ülkenin “ortak düşmanına” karşı İsrail’le birlikte hareket etmesini takdir ettiğini de sözlerine ekledi.

“TRUMP’A NE YAPACAĞINI KİMSE SÖYLEYEMEZ”

ABD’li ve İsrailli yetkililer, Netanyahu’nun Beyaz Saray’daki görüşmede Trump’a istihbarat bilgileri sunarak İran’a yönelik saldırıların sürdürülmesini sağlamaya çalışacağını öne sürmüştü.

Trump da Netanyahu’nun kendisiyle bilgi paylaşmasının nedenini, “Benim sürecin içinde kalmamı istiyor” sözleriyle açıklamıştı.

Netanyahu ise bu iddiaları reddederek görüşmede İran sorununa ilişkin üç seçeneğin değerlendirildiğini söyledi. Bunların İran yönetimiyle daha kapsamlı bir anlaşma yapılması, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın sürdürülmesi ve yeni askeri operasyonlar düzenlenmesi olduğunu belirtti.

Netanyahu, “Üç olasılığı da dostlar ve müttefikler olarak açık biçimde değerlendirdik. Karar onun. Başkan Trump’a ne yapacağını kimse söyleyemez” ifadelerini kullandı.

VANCE İLE GERİLİM İDDİALARINA YANIT

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, daha önce Netanyahu hükümetindeki bazı isimleri Amerikan kamuoyunu yönlendirmek ve ABD-İran müzakerelerini engellemeye çalışmakla suçlamıştı.

Netanyahu, Vance ile görüştüğünü belirterek, “Bu sabah Başkan Yardımcısı ile çok iyi bir görüşme yaptım. Sanırım meseleyi açıklığa kavuşturduk. Böyle bir politika izlemiyoruz” dedi.

İran’ın beş aylık savaşın ardından geçmişe kıyasla daha zayıf olduğunu savunan Netanyahu, buna karşın ülkedeki yönetimin henüz çökmediğini kabul etti.

İran’da yönetim değişikliğinin ne zaman gerçekleşebileceğini öngöremeyeceğini söyleyen Netanyahu, bunun “eninde sonunda” yaşanacağına inandığını ifade etti.

İsrail Başbakanı, İran’ın İsrail’i hedef almasının “son derece tehlikeli bir hata” olacağını belirterek, böyle bir saldırıya çok sert karşılık vereceklerini söyledi.

“HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN ETKİSİ AZALACAK”

Netanyahu, İran savaşının ardından Hürmüz Boğazı’nın küresel petrol piyasası üzerindeki stratejik etkisinin azalacağını ileri sürdü.

Enerji hatlarının Kızıldeniz üzerinden İsrail’e ve oradan Akdeniz’e taşınabileceğini belirten Netanyahu, “Bu darboğazı ortadan kaldırabiliriz ve kaldıracağız” dedi.

İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engellemeyi temel hedefi olarak gösteren Netanyahu, bu konuda Trump ile aynı görüşü paylaştıklarını söyledi.