Trump 'talimatını' duyurdu: 'İran, her Amerikan askerini öldürdüğünde...'

ABD ordusu, İran'ın Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısında iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın ABD askeri unsurlarına yönelik saldırılar düzenlediği Ürdün’de kimliği belirlenmeyen insan kalıntılarına ulaşıldığını açıklamış ve CENTCOM ayrıca, Kuzey Irak’ta İran’a ait bir insansız hava aracından (İHA) kalan patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında bir ABD askerinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Trump, şunları yazdı:

"İran her bir Amerikan askerini öldürdüğünde, bunun bedelini misliyle ödeyecektir! Bu talimat; Savunma Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Daniel Caine'e ve ordudaki tüm komutanlara iletilmiştir."

"NETANYAHU, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDEYKEN HİÇBİR ŞEKİLDE TUTUKLANMAYACAKTIR"

Öte yandan, 81'incisi New York'ta düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılması planlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'tutuklanması'na ilişkin de bir paylaşım yapan Trump "Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken hiçbir şekilde tutuklanmayacaktır. Kendisi; yakın zamanda 52.000 masum protestocuyu öldüren ve son 47 yılını Amerikan askerleri ile diğer pek çok kişiyi öldürerek geçiren İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı mücadele etmektedir. Tutuklanması gereken tek kişiler, İran'ı bu benzeri görülmemiş ÖLÜM VE YIKIM SARMALINA sürükleyenlerdir; oysa bu durumla önceki başkanlar tarafından yıllar önce ilgilenilmesi gerekirdi!" diye yazdı.

New York Belediye Başkanlığı seçim kampanyası sırasında Demokrat aday Zohran Mamdani, Netanyahu'nun kente gelmesi halinde tutuklanması için girişimde bulunacağını söylemişti. Mamdani yakın zamanda verdiği demeçte "(Netanyahu) Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanan bir savaş suçlusu. Ve göreceğiniz gibi, bu, son yıllarda yaptığı eylemlerin yol açtığı sonuçlar nedeniyle birçok kişi tarafından paylaşılan bir görüş. Ayrıca, New York şehrindeki yasalara uyacağımı da söyledim, çünkü şehrimizi yöneten bir lider olarak yasalara uymanın önemine inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.