Trump'tan ExxonMobil ve Chevron'a tepki: 'Çok fazla para kazanıyorlar, bu hoşuma gitmiyor'

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği Başkanlık Kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ExxonMobil ile Chevron'un ikinci çeyrekte açıkladığı yüksek karlara ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, "Arz sıkışıklığından dolayı çok fazla para kazanıyorlar. Bu hoşuma gitmiyor." dedi.

Donald Trump, kendini serbest piyasa ekonomisinin güçlü bir savunucusu olarak tanımlayarak, "Bunu söyleyecek en son kişi belki de ben olmalıyım, çünkü serbest piyasa ekonomisinin büyük bir savunucusuyum." ifadesini kullandı.

İran ile gerilim sona erdiğinde petrol fiyatlarının adeta dibe vuracağını savunan Trump, ExxonMobil ve Chevron'un çok fazla para kazandığını dile getirdi.

Trump, "Bir şirketin, bir önceki yıla göre 12 kat daha fazla kar ettiğini gördüğünüzde bunun bir kısmını halka geri vermeli. Perakende satış fiyatını, yani tüketici fiyatını düşürseler iyi olur. Çok fazla para. Bunu söylediğime şaşırabilirsiniz ama açık ve net söylüyorum; bundan memnun değilim." değerlendirmesinde bulundu.

EXXONMOBİL VE CHEVRON İKİNCİ ÇEYREKTE ÜÇ HANELİ KAR ARTIŞI AÇIKLADI

ABD'li enerji şirketleri ExxonMobil ile Chevron, 31 Temmuz'da 2026 yılının nisan-haziran dönemine ilişkin finansal sonuçlarını duyurmuştu.

ExxonMobil, net karının ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 105,1 artışla 14,5 milyar dolara yükseldiğini bildirmişti.

Chevron da aynı dönemde net karının yıllık yüzde 384,8 artarak 12,1 milyar dolara çıktığını açıklamıştı.