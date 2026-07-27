Trump'tan 'F-35' açıklaması: 'Kimse bana karışamaz' dedi, 'müttefik' vurgusu yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satılmasına karşı olduğuna dair gelen soruya, "Türkiye harika bir müttefik olmuştur. Kimse bana ne satmamız ya da satmamamız gerektiğini söyleyemez" dedi.

Daha önce NATO zirvesi için geldiği Ankara'da Türkiye'ye F-35 uçakları satışı için, "Bu konuda bir karar vereceğiz. Çok iyi bir ilişkimiz var ve sanıyorum ki birçok kişi neden bunu yapmıyoruz diye düşünüyorlar. Türkiye sadık bir dostumuz. F-35 harika bir uçak. Ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasındaki görüşmelere ilişkin, "İyi şeylerin olma ihtimali oldukça yüksek. Eğer gerçekleşmezse, o zaman iki gün önce yaptığımız şeye geri döneriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı görüşte misiniz?" sorusuna, "Aramızda ufak bir görüş ayrılığı var, ama genel olarak oldukça yakınız, evet" dedi.