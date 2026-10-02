Trump’tan Flydubai uyarısı: “Olayda İran'ın dahli olduğu kanıtlanırsa...”

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Flydubai uçağının kaptan pilotuna uçuş sırasında gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, İran’ın saldırıdan sorumlu olduğunun ortaya çıkması halinde ABD’nin karşılık verip vermeyeceğini sorması üzerine Trump, “Çok ağır bir darbe alırlar” dedi.

Trump, İran’ın olayın arkasında bulunduğunu düşünüp düşünmediğine ilişkin ise kesin bir hüküm vermedi ve şöyle dedi:

“Duyduklarıma dayanarak cevabın evet olduğunu söyleyebilirim. Ancak şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz.”

“İRAN, DOĞRU KARAR VERMELİ”

Trump, Teksas ziyareti sırasında İran’la devam eden savaşa ilişkin de açıklamalarda bulundu. İran’ın “doğru kararı vermesi gerektiğini” söyleyen Trump, Washington’ın İran’da “kiminle muhatap olduğunu bilmediğini” ifade etti.

Savaşın “bir şekilde sona ereceğini” belirten ABD Başkanı, Amerikan güçlerinin Hürmüz üzerinden büyük miktarda petrol çıkardığını söyledi ve “İran konusunda iyi iş çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMLERDEN SONRA YOĞUNLAŞABİLİR”

Trump, perşembe günü yayımlanan Time dergisi röportajında ise kasım ayı başında yapılacak ABD ara seçimlerinin ardından İran’a yönelik saldırıların yoğunlaştırılmasının “mümkün” olduğunu söyledi.

Wall Street Journal’ın haberine göre Pentagon da bölgedeki askerî varlığını güçlendirmeye hazırlanıyor. Plan kapsamında bir uçak gemisi ve başka savaş gemilerinin bölgeye gönderilmesi, ayrıca kasım sonuna kadar 9 bin ila 10 bin arasında ilave askerin konuşlandırılması bekleniyor.

ABD’nin halihazırda Orta Doğu’da iki uçak gemisi bulundurduğu belirtilirken, yeni konuşlandırmayla sayının üçe çıkıp çıkmayacağı ya da mevcut gemilerden birinin yenisiyle değiştirilip değiştirilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı daha önce Flydubai olayına ilişkin ilk soruşturmaların yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığını ortaya koyduğunu açıklamıştı. İran’ın saldırıyla bağlantısına ilişkin ise paylaşılan metinde doğrulanmış bir bulgu yer almıyor.