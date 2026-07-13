Trump’tan Hürmüz Boğazı çıkışı: ABD ele geçirecek, karşılığında para alacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile karşılıklı saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fox News kanalına telefonla bağlanan Trump, ABD’nin boğazın kontrolünü ele geçirecğeini belirterek, “Boğazın kontrolünü elimize geçireceğiz ve muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğazın koruyucusu olacağız. Belki de kendimize boğazın koruyucu meleği diyeceğiz” dedi.

Trump, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda güvenliği sağlaması karşılığında maddi karşılık alması gerektiğini savundu.

Washington’un yaklaşık 50 yıldır boğazı koruduğunu ancak bunun karşılığında herhangi bir ödeme almadığını ileri süren Trump, “Boğazı yıllarca karşılıksız koruduk. Artık bundan para kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Trump, boğazdan geçen gemilerden nasıl ve hangi hukuki çerçevede ödeme alınacağına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

HÜRMÜZ'DE ABD-İRAN MÜCADELESİ

Trump’ın açıklamaları, ABD ile İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinde karşılıklı olarak kontrol iddiasında bulunduğu bir dönemde geldi.

İran, boğazdaki deniz trafiğini yönetme ve gemilerden geçiş ücreti alma hakkına sahip olduğunu savunuyor. ABD ise uluslararası hukuktaki seyrüsefer serbestisini gerekçe göstererek Tahran’ın bu iddiasını reddediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da Hürmüz Boğazı’nın küresel ticaret açısından kritik bir deniz koridoru olduğunu belirterek, “İran boğazı kontrol etmiyor” açıklamasını yaptı.

Hürmüz Boğazı, savaş öncesinde dünya genelinde deniz yoluyla taşınan petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkıyatının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği stratejik bir güzergâh olarak öne çıkıyordu.

ABD ile İran arasındaki saldırıların yeniden artması ve boğazdaki gemi trafiğinin azalması, petrol fiyatlarının yükselmesine ve küresel enerji arzına ilişkin endişelerin büyümesine yol açtı.

İRAN'A YÖNELİK SERT İFADELER

Trump, İran yönetimini hedef alan açıklamalarında sert bir dil kullandı. İranlı yöneticileri “kötü insanlar” olarak nitelendiren Trump, ülkenin ABD saldırıları karşısında “ağır darbe aldığını” ileri sürdü.

Eski ABD başkanları Barack Obama ve Joe Biden’ı da eleştiren Trump, İran’ın bu iki yönetim döneminde güçlendiğini savundu.

Trump, “İran nükleer silaha dakikalar kadar uzaktı” dedi.

ABD ordusu ile İran Devrim Muhafızları arasında son günlerde yaşanan karşılıklı saldırılar, Hürmüz Boğazı’nı savaşın merkez cephelerinden biri haline getirdi.

ABD, İran’ın hava savunma sistemleri, radarları, füze ve İHA altyapısıyla deniz unsurlarını hedef aldığını açıklarken İran da Körfez ülkelerindeki ABD askeri tesislerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Taraflar arasında geçen ay varılan ve boğazın yeniden açılmasıyla 60 günlük bir müzakere süreci başlatılmasını öngören geçici anlaşma da karşılıklı saldırılar nedeniyle çökme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

İRAN: SAVAŞ TÜM BÖLGEYİ SARABİLİR

İran, Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü 'ele geçireceğini' planladığını açıklayan ABD’ye ve Washington ile işbirliği yapan bölge ülkelerine sert tepki gösterdi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin ortak harekâtlarını yöneten Hatemü’l Enbiya Merkez Karargâhı, ABD’nin stratejik su yolunun yönetimine müdahale etmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Karargâh Sözcüsü Ebrahim Zolfaghari, İran devlet televizyonu IRIB’ye yaptığı açıklamada, “ABD’nin Hürmüz Boğazı’nın yönetimine müdahale etmesine izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz” dedi.

Zolfaghari, İran’ın belirlediği deniz güzergâhının dışında gerçekleşecek ve Tahran’ın güvenliği bozduğunu düşündüğü hareketlere sert karşılık verileceğini söyledi.

İran güçlerinin boğazdaki “her türlü bozucu faaliyet ve güvensizlik girişimiyle ağır biçimde mücadele edeceğini” belirten Zolfaghari, gemilerin yalnızca Tahran tarafından onaylanan güzergâhları kullanması gerektiği mesajını verdi.

İran daha önce de kendi onaylamadığı rotaları kullanan gemilerin “güçlü bir karşılıkla” karşılaşacağını açıklamıştı. ABD ise İran’ın boğazı kontrol ettiği iddiasını reddederek uluslararası seyrüsefer özgürlüğünü koruyacağını savunuyor.

İranlı sözcü, ABD’ye askeri veya lojistik destek sağlayan ülkeleri de doğrudan hedef aldı.

Zolfaghari, “ABD ile yapılacak her türlü işbirliği ve bu ülkenin saldırgan ordusuna sağlanacak lojistik destek, İran’ın egemenliğine ve ulusal güvenliğine karşı savaş olarak değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.

Zolfaghari, ABD’nin müdahalesinin sürmesi ve bölge ülkelerinin Washington’a destek vermesi halinde çatışmanın genişleyebileceğini söyledi.

Savaşın “bölgedeki bütün ülkeleri sarabileceği” uyarısında bulunan İranlı sözcü, Hürmüz Boğazı’nın yönetimini ülkesinin egemenlik ve ulusal güvenlik meselesi olarak gördüğünü vurguladı.