Trump’tan İran’a açık tehdit: 'Her saldırıya bir köprü ya da santral'

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Hürmüz Boğazı üzerinden tırmanan gerilime ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir tehditte bulundu.

Trump, İran’ın boğazdan geçen herhangi bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı ya da başka bir silahla ateş açması halinde ABD’nin İran’daki sivil altyapı tesislerini hedef alacağını duyurdu.

Trump açıklamasında, “Bundan böyle İran İslam Cumhuriyeti Hürmüz Boğazı’ndaki bir gemiye her ateş açtığında, ABD bir köprüyü veya elektrik santralini bombalayarak yok edecek” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, olası hedefler arasında İran’ın başkenti Tahran’da veya başkentin yakınlarında bulunan köprü ve enerji tesislerinin de yer alacağını belirtti.

Trump’ın açıklaması, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ve İran’ın bölgedeki misillemelerinin sürdüğü bir dönemde geldi.

Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilerin sayısı güvenlik endişeleri nedeniyle önemli ölçüde azalırken, bölgedeki çatışmaların küresel enerji taşımacılığını daha fazla aksatabileceği belirtiliyor.