Trump‘tan İran’a ‘teslim olun’ çağrısı, Umman’a bombardıman tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin çıkmaza girdiğine işaret eden açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’ın kendisinin gerekli gördüğü koşulları içeren bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini öne sürdü.

Trump, “İran gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacak. Burada olmamızın tek bir nedeni var: İran nükleer silaha sahip olamaz” dedi.

Trump’a, ABD’nin İran ile daha önce varılan geçici anlaşmanın süresini uzatmayı düşünüp düşünmediği de soruldu. Trump bu soruya “Hayır” yanıtını verdi.

Haziran ayında varılan geçici anlaşmada, tüm cephelerde askeri operasyonların “derhal ve kalıcı olarak” sona erdirilmesi öngörülmüştü. Ancak anlaşma kısa sürede çökmüş, Trump 7 Temmuz’da mutabakatın “sona erdiğini” açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı da yaklaşık bir hafta sonra anlaşmanın “askıya alındığını” duyurmuştu.

Mutabakat kapsamında Washington ve Tahran, İran’ın nükleer programının geleceği dahil daha kapsamlı başlıkları içeren nihai bir anlaşma için en fazla 60 gün içinde müzakere yürütmeyi kabul etmişti. Tarafların karşılıklı uzlaşısıyla bu sürenin uzatılabileceği belirtilmişti.

Pazartesi günü ise söz konusu 60 günlük sürenin sonuna gelindi.

TRUMP’TAN İRAN’A: BEYAZ BAYRAĞI ÇEKMELİ

Trump, Beyaz Saray’daki açıklamasından saatler önce Fox News’e verdiği telefon röportajında da İran’a yönelik sert ifadeler kullandı.

İran’ın “beyaz teslim bayrağını çekmesi gerektiğini” söyleyen Trump, savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya ilişkin beklentisinin düşük olduğunu dile getirdi.

Trump ayrıca Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin temel hedefinin İran’ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu yineledi.

UMMAN’A AĞIR TEHDİT

Trump’ın açıklamalarında Umman da hedefteydi.

Umman ile İran arasında, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiğinin yeniden normale dönmesi amacıyla görüşmeler yürütülüyor. Boğaz, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlamasından önce dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği güzergâh konumundaydı.

Trump, Fox News’e yaptığı açıklamada Umman’ın sürece “engel olması” halinde ülkeyi bombalamakla tehdit etti.

Daha sonra Oval Ofis’te Umman’a yönelik sabrının tükenip tükenmediğinin sorulması üzerine Trump, “Hayır, çok iyi davrandıklarını düşünmüyorum ama onları da diğer meselelerde yaptığımız gibi çok kolay şekilde hallederiz” ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ GERİLİM FİYATLARI ETKİLİYOR

Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol tartışmaları, küresel enerji piyasalarında yakıt fiyatlarının yükselmesine yol açarken, ABD’de de Trump yönetimi üzerindeki savaşı sona erdirme baskısını artırıyor.

Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde ABD Kongresi’nin kontrolünün belirlenmesi beklenirken, Trump İran politikasının seçim hesaplarından etkilenmediğini savundu.

Trump, “Ara seçimlerin benim düşüncelerimle hiçbir ilgisi yok” dedi.