Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma 2-3 gün içinde imzalanabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek olası anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini bildirdi.

Trump, New York'ta oynanan NBA final maçından dönerken uçağa binmeden önce gazetecilere gündemi değerlendirdi.

İran ile müzakerelerin devam ettiğini kaydeden Trump, bir ya da iki gün içinde durumun nereye gittiğine dair bir fikir sahibi olabileceklerini belirtti.

Trump, ablukanın "yüzde 100" etkili olmaya devam ettiğini savunarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok iyi bir görüşme yaptığını söyledi.

İran ile İsrail'in kendisinin "arabuluculuğunda" saldırıları durdurmayı kabul ettiğini söyleyen Trump, "Hiçbir şekilde nükleer silaha izin vermeyecek çok ama çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız" ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacağını dile getiren Trump, olası anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini belirtti.

Trump, ayrıca güçlü ve etkili bir anlaşmaya varmaya çok yakın olduklarını kaydetti.

"İKİ HAFTA İÇİNDE TAM BİR ZAFER İLAN EDECEĞİZ"

Trump, İran'la ilgili konularda çok iyi durumda olduklarını ve anlaşmaya ilişkin sürecin iyi işlediğini vurgulayarak, yakında bu konunun kapanacağını ifade etti.

ABD Başkanı, "Çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz. Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız" değerlendirmesini yaptı.

Bu süreçle birlikte ABD'deki benzin fiyatlarının hızla düşeceği mesajını da veren Trump, seçmenlerden Graham için oy kullanmalarını istedi.

ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail arasında pazar günü artan gerginliğe ilişkin Truth Social hesabından açıklamalar yaparak, İsrail ve İran'ı "derhal" çatışmayı durdurmaya çağırmıştı.

İSRAİL İLE ÇIKARLARIMIZIN AYRIŞTIĞI BAZI KONULAR DA VAR

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail ve İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in "ortak çıkarlarının" bulunduğunu belirten Vance, "Öte yandan, çıkarlarımızın ayrıştığı bazı durumlar da var. (ABD Başkanı Donald Trump'ın) En net olduğu nokta, İsrail'in kendi hedefleri olsa da ABD'nin İran'daki temel hedefinin, nükleer silaha sahip olmamalarını sağlamak olduğudur" dedi.

Vance, son bir buçuk yılda İran'la nükleer konuda uzun vadeli anlaşmaya varılabilmesi için uygun ortamın oluşturulduğuna işaret ederek, "İsrail bundan memnun olabilir ya da olmayabilir ancak temelde bunun, ABD'nin menfaatine olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, karşılıklı saldırıların bölgesel savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in, İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu açıklamıştı.