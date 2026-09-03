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Trump’tan mühimmat açıklaması: 'Neredeyse sınırsız miktarda var'

Trump’tan mühimmat açıklaması: 'Neredeyse sınırsız miktarda var'

3.09.2026 18:45:00
Güncellenme:
AA
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Trump’tan mühimmat açıklaması: 'Neredeyse sınırsız miktarda var'

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik operasyonlarda kullanılmak üzere yeterli mühimmat stokuna sahip olduklarını savunarak, “Neredeyse sınırsız miktarda orta ve yüksek kaliteli mühimmatımız var” dedi. Trump, ABD ordusunun mühimmat stoklarının yetersiz kaldığı yönündeki haberleri sert sözlerle eleştirdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı kullanılmak üzere ellerinde yeterince orta ve yüksek kaliteli mühimmat olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Amerikan medyasında yer alan ve ABD ordusunun elinde yeterince mühimmat kalmadığı iddiasını içeren haberlere, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Trump, söz konusu iddiaları yapan haberciler için "hain pislikler" ifadesini kullanırken "Elimizde, bu operasyon için ya da başka herhangi bir savaşta kullanabileceğimizden çok daha fazla, neredeyse sınırsız miktarda orta ve yüksek kaliteli mühimmatımız var." değerlendirmesini yaptı.

Ordu için yeni mühimmat üretiminin de yoğun şekilde sürdüğünü belirten ABD Başkanı, silah ve mühimmat stoklarında herhangi bir sorun olmadığını savundu.

Öte yandan Trump, önceki ABD Başkanı Joe Biden döneminde özellikle Ukrayna'ya ve bazı NATO ülkelerine "yüz milyarlarca dolar değerinde" silah ve mühimmatın ücretsiz şekilde gönderildiğini savunarak "Ancak biz bu parayı, biraz geç de olsa, talep edeceğiz." ifadesini kullandı.

İlgili Konular: #ABD #Trump #İran