Trump'tan sonra ABD'yi kim yönetecek? İsrail için en kötü 5 senaryo

Sıralamada adayların yalnızca İsrail'e yönelik tutumlarını değil, 2028'de Beyaz Saray'a ulaşma ihtimallerini de dikkate aldık. Liste, İsrail açısından görece düşük riskli senaryodan başlayarak en kötü senaryoya doğru ilerliyor.

Trump sonrası dönem, ABD–İsrail ilişkilerinde uzun yıllardır süren siyasi dengeleri değiştirebilecek kritik bir kırılmaya sahne olabilir. 2028 başkanlık seçimleri yaklaşırken yalnızca Demokrat Parti 'nin ilerici kanadında değil, Cumhuriyetçi Parti 'nin yükselen 'Önce Amerika' çizgisinde de Washington'ın İsrail'e sağladığı askeri, diplomatik ve mali desteği sorgulayan sesler güçleniyor.

TUCKER CARLSON EKSENLİ SAĞ-POPÜLİSTLER

Cumhuriyetçi Parti

Burada adaydan çok hareket önemli. Carlson, Cumhuriyetçi Parti'yi mevcut haliyle desteklemeyeceğini açıkladığı için teknik olarak Cumhuriyetçi aday diye sınıflandırmak doğru değil. Fakat İsrail açısından Amerikan sağındaki 'en radikal stratejik kopuşlardan birini' temsil ediyor:

İran savaşının, İsrail'in çıkarları için ABD'ye yükletildiğini savunuyor ve Önce Amerika düşüncesinin dış politika eksenini İsrail'den uzaklaştırmaya çalışıyor. Washington Post onu hala 2028 için 'sürpriz aday' olarak değerlendiriyor.

İsrail için risk çok yüksek

Başkanlık ihtimali düşük, etki ihtimali yüksek