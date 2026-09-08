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Trump’tan tartışma yaratan harita: Kanada, Meksika ve Grönland’ı ABD toprağı olarak gösterdi

Trump’tan tartışma yaratan harita: Kanada, Meksika ve Grönland’ı ABD toprağı olarak gösterdi

8.09.2026 09:27:00
Güncellenme:
AA
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Trump’tan tartışma yaratan harita: Kanada, Meksika ve Grönland’ı ABD toprağı olarak gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaştı.
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Trump, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, ülkenin mevcut sınırlarının yanı sıra Kanada, Meksika, Grönland ve Küba dahil çevredeki bölgelerin de "ABD toprağı" olarak gösterildiği görüldü.

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Söz konusu görsel, Trump'ın ABD'nin New Mexico eyaletinin adındaki "Mexico" kelimesinin üzeri çizilerek yerine "America" yazılan haritayı paylaşmasının ardından geldi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın paylaşımına tepki gösterdi.

Sheinbaum, Meksika'nın "özgür, bağımsız ve egemen" bir ülke olduğunu belirterek, "hiçbir yabancı ülkenin himayesi altında olmadığını ve olmayacağını" ifade etti.

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