Trump ve Şi'nin buluşmasına B-1 bombardıman uçakları damga vurdu

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, başkent Washington D.C. yakınlarındaki Maryland eyaletinde bulunan Andrews Müşterek Üssü'nde gerçekleşen buluşmasında iki adet B-1 Lancer stratejik bombardıman uçağının liderlerin üzerinden geçmesi dikkat çekti.

Washington’ın askeri gücünü sergileyen geçiş bazı çevrelerce Şi’ye yönelik bir 'gözdağı' olarak yorumlanırken, kameralara yansıyan görüntüler farklı bir tartışma başlattı. Uçakların büyük gürültüsü sırasında Trump’ın yüzünü buruşturduğu, Şi’nin ise sakinliğini koruduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ao receber Xi Jinping nos EUA, Donald Trump fez bombardeiros B-1 e caças F-22 Raptor sobrevoarem o local, numa tentativa de intimidar e impressionar o presidente chinês. Mas na hora do estrondo foi Trump que fez cara de dor e incômodo, enquanto Xi não esboçou reação 😅 pic.twitter.com/aHeDDaplOJ — Pragmatismo Politico (@Pragmatismo_) September 23, 2026

Şİ'YE 'ÖZEL' KARŞILAMA

Şi, Trump ile Rusya, İran ve yapay zekâ dahil bir dizi başlığı görüşmek üzere 23 Eylül'de ABD'ye geldi.

Çin lideri ve eşi Peng Liyuan, Joint Base Andrews üssünde askerî bando, savaş uçakları ve yaklaşık 30 metrelik kırmızı halıyla karşılandı. Trump ve eşi Melania Trump da Şi çiftini karşılayanlar arasındaydı.

Trump ve Şi yan yana dururken Çin ve ABD'nin milli marşları çalındı. ABD milli marşı sırasında iki B-1 bombardıman uçağı tören alanının üzerinden geçti.

Uçakların geçişi sırasında ortaya çıkan yüksek ses nedeniyle Trump'ın kısa süreliğine yüzünü buruşturduğu görüldü. Trump ardından gülümseyerek başını salladı ve yanındakilere bir şey söyledikten sonra askerî selamına devam etti.

Şi'nin ise uçakların geçişini sakin biçimde izlediği ve belirgin bir tepki vermediği görüldü.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, bombardıman uçaklarının geçişini Washington'ın Pekin'e yönelik bir 'güç gösterisi' olarak yorumladı.

B-1 LANCER'LAR NEDEN ÖNEMLİ?

B-1 Lancer, ABD Hava Kuvvetleri envanterindeki üç stratejik bombardıman uçağı tipinden biri. Diğer ikisi B-52 Stratofortress ve hayalet bombardıman uçağı B-2 Spirit.

B-1'ler ses hızının üzerinde uçabiliyor. Uçağın değişken geometrili kanatları uçuş sırasında geriye doğru yatırılabiliyor. Bu tasarım, yüksek hızlarda aerodinamik direnci azaltıyor.

YILLAR SONRA İLK ZİYARET

Üç gün boyunca ABD'de kalması planlanan Şi'nin ziyareti, Çin liderinin 2015'ten bu yana ABD'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Trump'ın Şi'yi doğrudan havaalanında karşılaması da dikkat çekti. Yabancı liderlerin genellikle Beyaz Saray'da karşılanması nedeniyle bu karşılama protokol açısından alışılmışın dışında değerlendirildi.

Trump da mayıs ayında uluslararası bir zirve kapsamında Pekin'i ziyaret etmişti.

MASADA NELER VAR?

İki liderin görüşmelerinde Rusya, İran, yapay zekâ, ticaret ve Tayvan gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

Washington ile Pekin arasındaki ticari gerilim de gündemin önemli maddeleri arasında. Trump yönetiminin gümrük tarifeleri iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri yeniden gererken, ABD daha sonra Çin'in nadir toprak elementlerinin ihracatını kısıtlamaması karşılığında planlanan bazı tarife artışlarını askıya almıştı.

Tayvan meselesi ise ABD-Çin ilişkilerindeki en hassas başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Şi yönetimi Tayvan'ın Çin ile birleşmesini hedeflediğini defalarca açıklarken, Pekin bu hedef doğrultusunda güç kullanma seçeneğini dışlamıyor.

Bununla birlikte, Çin'in Tayvan'a yönelik olası bir askerî operasyonunun nasıl gerçekleşebileceğine ilişkin değerlendirmeler spekülatif nitelik taşıyor. Kaynak metinde yer alan Çin ordusunun savaş deneyimi ve olası bir amfibi harekâtın zorluklarına ilişkin ifadeler de haber kaynağının değerlendirmeleri niteliğinde.