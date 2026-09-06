Trump yine İspanya'yı hedef aldı: 'Sınırlarını kontrol edemeyen bir ülke'

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya’ya yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

Fas sınırındaki göçmen krizinin ardından İsrail karşıtı bir tutum alan ve İran savaşında ABD güçlerine askeri katkı vermeyen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile kabinesini hedef alan Trump, Madrid yönetiminin sınırları üzerindeki kontrolü tamamen kaybettiğini savundu.

"İSPANYA SINIRLARINI KONTROL EDEMEYEN BİR ÜLKE"

Truth sosyal medya platformundaki hesabından İspanya'daki olaylara ilişkin paylaşımda bulunan ABD Başkanı, "İspanya’da yaşananlar çok üzücü; sınırlarını hiç kontrol edemeyen bir ülke. Vay canına" ifadelerini kullandı.

SANCHEZ İSRAİL'İ SUÇLAMIŞTI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, son dönemlerdeki düzensiz göçmen krizinin arkasında Fas makamlarının olduğunu gösteren hiçbir kanıtın bulunmadığını, ülkesinin Sebte ve Melilla üzerindeki egemenlik hakkından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini söylemişti.

Sebte ve Melilla sınırlarında güvenliğin tamamen sağlanmasının mümkün olmadığını dile getiren Sanchez, "O sınırlarda yüzde 100 güvenlik garantisi veremeyiz çünkü sınırın ötesinde eşitsizlik ve fırsat arayışı yatıyor. Sınır ne kadar yüksek olursa olsun, bu gerçeklik her zaman var olacaktır" demişti.

Sanchez, düzensiz göçmen akınıyla ilgili dezenformasyonun arkasında İsrail, Rusya ve aşırı sağcı grupların bulunduğu iddia etmişti.