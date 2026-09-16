Trump yönetiminden İsrail’e 40 bin bombalık yeni silah paketi

ABD basını, Donald Trump yönetiminin İsrail’e büyük çaplı yeni bir mühimmat satışı için hazırlık yaptığını yazdı.

Washington Post ve New York Times’ın haberlerine göre, satış paketinin toplam değerinin yaklaşık 2,8 milyar dolar olduğu ve İsrail’e en az 40 bin bomba gönderilmesini kapsadığı belirtiliyor.

Silah satışının bir bölümünün ABD’nin İsrail’e sağladığı askeri yardımlar üzerinden finanse edilmesi nedeniyle maliyetin dolaylı olarak ABD’li vergi mükellefleri tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Planlanan mühimmat paketinde 20 bin adet MK-84 bombasının bulunduğu aktarıldı.

Yaklaşık bir ton ağırlığındaki MK-84, ABD cephaneliğindeki en güçlü konvansiyonel bombalardan biri olarak biliniyor. ABD ordusunun verilerine göre bombanın oluşturduğu şarapnel etkisi, patlama noktasından yüzlerce metre uzağa kadar ulaşabiliyor.

New York Times, satışa Kongre’den itiraz gelmesi halinde dahi Trump yönetiminin süreci ilerletebilmek için çeşitli yasal ve idari araçlara sahip olduğunu yazdı.

GAZZE’DE ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Yeni silah paketine ilişkin haberler, Gazze’de ateşkesin yürürlükte olduğu ancak İsrail ordusunun bölgede saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde gündeme geldi.

Gazze’de 10 Ekim 2025’te ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin ardından ateşkes yürürlüğe girmişti.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ateşkesin başlamasından bu yana İsrail’in askeri operasyonlarında 1300’den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail’in resmi verilerine göre ise aynı dönemde beş asker ile bir sivil sözleşmeli personel öldü.

Washington’un İsrail’e uzun yıllardır sağladığı askeri ve siyasi destek, ABD iç siyasetinde de giderek daha fazla tartışılıyor.

Kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde bazı Demokrat siyasetçiler, İsrail’e verilen askeri desteğin azaltılması gerektiğini savunuyor. Bu kesimler, Gazze’de on binlerce Filistinli sivilin yaşamını yitirmesini gerekçe göstererek mevcut politikanın değiştirilmesini talep ediyor.