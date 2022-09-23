Trump'tan Biden yönetimine eleştiri: ABD, cehenneme gidiyor

23 Eylül 2022 Cuma, 16:44

ABD eski Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin konuları Fox News'e değerlendirdi.

Donald Trump, Joe Biden yönetiminin dış politikadaki adımlarını eleştirerek, ABD'nin "cehenneme gittiğini" savundu.

Trump, ülkesinin "güçlü bir liderliğe" ihtiyacı olduğunu söyledi.



Trump, "Ülkemiz cehenneme gidiyor. Biz şu anda millet olarak geriye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, Biden yönetimini eleştirerek "Ülke, bir karmaşa içerisinde. Şu anda izlediği politikalarla ülke hayatta kalamayacak" dedi.

Trump ayrıca, ülkesini kriz ortamından çıkaracak güçlü bir lidere ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Bakın, bu ülkede Cumhuriyetçi, Demokrat, liberal veya muhafazakardan daha önemli, büyük bir lider görmek istiyorum. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e kafa tutabilecek birini istiyorum" diye konuştu.

BİDEN'IN GÖÇMEN POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ

Trump, yeniden seçilmesi durumunda, Biden'ın açık sınır politikaları uyarınca sınırı yasadışı yollardan geçen "suçlu" göçmenlerin sınır dışı edilmesinden başlayarak, göçmen politikasını "çok hızlı" bir şekilde eski haline getireceğini söyledi.

Trump, "Şu anda ülkede olmaması gereken milyonlarca insan var. Bunların çoğu tutsak. Suçlular. Kötüleri sınır dışı edeceğim. Evet. Milyonlarca, milyonlarca insan ülkemizi zehirliyor" dedi.