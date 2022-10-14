Tunus açıklarında 15 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı
Tunus'un Akdeniz kıyısındaki El-Mehdiyye kenti açıklarında, 15 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı bildirildi.
Tunus resmi haber ajansının haberine göre, cesetlerin denizde uzun süre kalmalarından dolayı deforme oldukları, ilk incelemelere göre cesetlerin Afrika kıtasından veya başka ülkelerden kişilere ait olduğu kaydedildi.
AVRUPA'YA ULAŞMAK İÇİN AFRİKA'DAN AKDENİZ'E AÇILIYORLAR
Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.
Tunus İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında 10 bin 371'i Sahra Altı Afrika'dan olmak üzere, 20 bin 616 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıklamıştı.
Ulusal Muhafız Birliği de 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 2022 başından itibaren Tunus genelinde Avrupa'ya yönelik 1509 düzensiz göç girişiminin engellendiğini belirtmişti.
Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu verilerine göre, Tunus'tan yasa dışı yollarla İtalya'ya geçen düzensiz göçmen sayısı, yıl başından bu yana 13 bini aştı.
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