Tunus'ta tutuklu Nahda lideri Gannuşi'nin ailesi:

Kamuoyunda sık sık "Tunus'un AKP'si" olarak anılan Nahda Hareketi'nin lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid Gannuşi'nin sağlık durumu yeniden gündemde. Ailesi, 2023'ten bu yana tutuklu bulunan Gannuşi'den yaklaşık bir haftadır haber alamadıklarını açıkladı.

Kızı Sümeyye Gannuşi, pazartesi günü X platformunda yayımladığı videoda, avukatların son bir hafta içinde babasını Tunus'un kuzeyindeki Mornaguia Cezaevi'nde ziyaret etmeye çalıştığını, ancak cezaevi yönetiminin, Gannuşi'nin 'hastaneye sevk edildiğini' bildirdiğini aktardı.

Sümeyye Gannuşi, annesi ile savunma avukatlarının da hastaneye giderek babalarını görmek istediklerini, ancak kendilerine izin verilmediğini belirtti.

"Kendisinin sağlık durumuna ilişkin aileye hiçbir bilgi verilmedi" diyen Gannuşi, avukatlardan aldıkları bilgiye göre babasının aşırı sıcak ve bitkinlik nedeniyle cezaevindeki bir görüş sırasında bayıldığını ifade etti.

CEZAEVİ KOŞULLARI

Sümeyye Gannuşi, Mornaguia Cezaevi'nde sıcaklığın 50 dereceyi aştığını, Parkinson hastalığı ve tiroit rahatsızlığı bulunan 85 yaşındaki babasının klimasız bir koğuşta tutulduğunu ve özel tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Ayrıca Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve ilgili kurumları da eleştiren Gannuşi, babasının başına gelebilecek olası olumsuzluklardan yetkililerin sorumlu olacağını savundu.

Tunus makamları henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

2023'TEN BU YANA TUTUKLU

Nahda Hareketi, perşembe günü yaptığı açıklamada, Gannuşi'nin yaklaşık bir hafta önce cezaevinde bayılması ve ağır bitkinlik yaşamasının ardından sağlık durumunda 'ciddi bir kötüleşme' meydana geldiğini öne sürerek endişelerini dile getirmişti.

84 yaşındaki Raşid Gannuşi, Nisan 2023'ten bu yana tutuklu bulunuyor ve farklı davalarda verilen birden fazla hapis cezasını çekiyor.

Tunus makamları, Gannuşi ve diğer sanıkların devlet güvenliğine ilişkin suçlamalar kapsamında yargılandığını, davalara siyasi müdahale iddialarını ise reddediyor.

Buna karşılık muhalefet temsilcileri ve eleştirmenler, açılan davaların Cumhurbaşkanı Kays Said'in siyasi rakiplerini hedef alan daha geniş çaplı bir baskı kampanyasının parçası olduğunu savunuyor.

NEYLE SUÇLANIYOR?

Gannuşi, Nisan 2023'te gözaltına alınmasının ardından 'devlet güvenliğine karşı komplo kurmak' suçlamasıyla tutuklandı. Hakkında ayrıca 'terörü övmek', 'halkı iç savaşa teşvik etmek', 'kara para aklama', 'yolsuzluk', 'Tunuslu gençlerin çatışma bölgelerine gönderilmesine yardım etmek' ve 'güvenlik güçlerine hakaret' gibi çeşitli suçlamalarla açılmış çok sayıda dava bulunuyor.

Farklı dosyalar kapsamında birden fazla hapis cezasına çarptırılan Gannuşi, tüm suçlamaların siyasi saiklerle yöneltildiğini savunurken, Tunus makamları ise davaların devlet güvenliği ve ceza hukuku kapsamında yürütüldüğünü, yargı sürecine siyasi müdahale olmadığını öne sürüyor.

NEDEN "TUNUS'UN AKP'Sİ" DENİYOR?

Tunus merkezli En-Nahda Hareketi'nin kökleri, siyasal İslamcı düşünceye dayanıyor. Arapça’da 'yeniden doğuş' veya 'uyanış' anlamına gelen bu isim, hareketin fikrî yönünü de yansıtıyor. 1981 yılında 'İslamî Yöneliş Hareketi' adıyla kurulan, 1989 yılında ise adını En-Nahda olarak değiştiren hareketin kurucusu Raşid Gannuşi olarak biliniyor. Hareket, uluslararası kamuoyunda Müslüman Kardeşler’in (İhvan) Tunus kolu olarak tarif ediliyor.

İslamcı kökenleri ve hareket tarzı nedeniyle sık sık "Tunus'un AKP'si" olarak anılan Nahda Hareketi, 2011’deki Arap Baharı sonrasında Bin Ali rejimi devrilince yeniden siyasete katıldı ve aynı yıl yapılan seçimlerde birinci parti oldu. 2014’te laik Nida Tunus partisiyle koalisyon kuran Nahda Hareketi, 2016 yılında siyasal İslam çizgisinden uzaklaştığını (bir nevi gömlek değiştirdiğini) ve kendini 'Müslüman demokrat' olarak tanımladığını açıkladı.

2021’de Cumhurbaşkanı Kays Said’in parlamentoyu askıya alması ve anayasal sistemi tek taraflı olarak değiştirmesiyle birlikte, parti lideri Gannuşi de dahil olmak üzere birçok yönetici hakkında soruşturmalar açıldı ve bazıları tutuklandı. Uzmanlara göre, son süreçte Tunus’ta yaşanan gelişmelerle birlikte, hareketin geleceği belirsizleşti.