Türbülansa giren uçakta panik: Yolcular ve mürettebat yaralandı

Tayland’ın Phuket kentinden Yeni Delhi’ye hareket eden Air India’ya ait AI2379 sefer sayılı uçakta korku dolu anlar yaşandı.

Airbus A320neo tipi uçak, seyir halindeyken şiddetli bir sarsıntının ardından aniden yaklaşık 300 feet irtifa kaybetti. Uçak, olayın ardından uçuşuna devam ederek yerel saatle 11.07’de Delhi’deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı’na güvenli şekilde indi.

Air India’nın güncellenen açıklamasına göre uçakta bulunan 13 yolcu ile 4 kabin görevlisi yaralandı. Yaralılardan beşi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 8 yolcu ile 4 kabin görevlisinin ayrıntılı muayene ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı bildirildi.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, hastanede tedavi görenlerin sağlık durumlarının stabil olduğunu açıkladı.

Havalimanında çekilen görüntülerde terminal kapısında ambulansların beklediği, bazı yolcuların başları sargılı şekilde tekerlekli sandalyelerle uçaktan çıkarıldığı görüldü.

Uçakta bulunan bir yolcu, olay sırasında birçok kişinin uyuduğunu belirterek uçağın bir anda eğildiğini ve yaklaşık 2-3 dakika boyunca şiddetle sarsıldığını anlattı.

Yolcu, sarsıntı sırasında bazı kişilerin koltuklarından savrulduğunu, eşyaların kabin içinde uçuştuğunu ve bir bebeğin de yaralandığını söyledi.

OLAYIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Air India, olayın uçuş sırasında yaşanan kısa süreli türbülans nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Ancak Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ani irtifa kaybında geçici bir teknik arızanın da etkili olmuş olabileceğini değerlendirerek inceleme başlattı.

Uçağın uçuş veri kaydedicisi ile kokpit ses kayıt cihazına el konuldu. İnceleme tamamlanana kadar uçak hangara çekildi.

Air India, yaralanan yolcu ve çalışanlara gerekli desteğin sağlandığını, soruşturma kapsamında yetkililerle işbirliği yapıldığını bildirdi.