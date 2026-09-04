Türk e-sporcular Çin’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda ilk 16’da

Bombom'un Türkiye'de yayımlanmaya başladığı dönemde düzenlenen Türkiye elemelerinde başarılı olan oyuncular, Türkiye'yi temsilen Çin'e gitmiş ve farklı ülke ve bölgelerden gelen oyuncularla dünya şampiyonluğu için mücadele etmişti.

Aradan geçen 16 yılın ardından bu kez DDTank GO ile Türk oyuncular yeniden uluslararası turnuvada yer aldı.

Bombom'un resmi mobil oyunu DDTank GO'nun yayımlanmasının ardından düzenlenen elemelerde öne çıkan 4 Türk oyuncu, Türkiye'yi temsil etmek üzere Çin'e gitti.

Türk oyuncular, 29-30 Ağustos 2026 tarihlerinde DDTank’ın orijinal geliştiricisi 7Road tarafından düzenlenen resmi uluslararası organizasyon 2026 DDTank Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti.

Böylece Türkiye, 16 yıl sonra Bombom'un dünya şampiyonası sahnesinde yeniden temsil edildi.

DÜNYANIN EN İYİLERİ AYNI SAHNEDE

2026 DDTank Dünya Şampiyonası, Çin, Brezilya, Tayland, Vietnam ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu farklı ülke ve bölgelerden seçkin oyuncuları aynı sahnede buluşturdu.

Dünyanın dört bir yanındaki DDTank oyuncularına yönelik düzenlenen resmi uluslararası turnuvada, klasik top atışı rekabeti iki gün boyunca kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Turnuvanın sonunda Çin takımları şampiyonluk ve ikinciliği elde ederken, Vietnam takımı üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’yi temsil eden iki takım ise dünyada ilk 16’ya kalmayı başardı.

Türk oyuncular, dünyanın önde gelen DDTank oyuncuları karşısında açı ve rüzgâr hesaplamasından eşya kullanımına, takım koordinasyonundan taktik hamlelere kadar oyunun farklı unsurlarında mücadele verdi. Türk takımlarının dünya çapında ilk 16’ya yükselmesi, Türkiye’de uzun yıllardır geniş bir oyuncu kitlesine sahip Bombom’un rekabetçi ruhunu yeniden uluslararası sahneye taşıdı.

Böylece bir dönem Türkiye’de milyonlarca oyuncunun hafızasında yer edinen o tanıdık top atışlı düellolar, yıllar sonra yalnızca nostaljik bir hatıra olarak değil, dünya şampiyonası sahnesindeki gerçek bir rekabet olarak yeniden yaşandı.

Dünyanın farklı noktalarından gelen üst düzey oyuncuların beceri, strateji ve takım uyumlarını sergilediği turnuva, Türkiye’den organizasyonu takip eden Bombom oyuncularına da geçmişten tanıdık görüntüler sundu.

Bu rekabetin Türkiye’deki adı ise yıllardır değişmedi: Bombom.

O TANIDIK BOMBOM GERİ DÖNDÜ

7Road tarafından geliştirilen Bombom, 2010 yılında Türkiye pazarına girmesinin ardından kendine özgü top atışlı mücadele sistemi ve sosyal özellikleriyle geniş bir oyuncu kitlesine ulaştı.

Basit kontroller üzerine kurulu oyun, mücadelelerde ise oyuncuların stratejik kararlar vermesini gerektiriyordu.

Oyuncuların rakiplerini vurabilmek için mesafe ve rüzgâr yönünü dikkate alarak atış açısını ve gücünü doğru hesaplaması, farklı silah ve eşyaları doğru zamanda kullanması gerekiyordu.

DDTank’ı yalnızca rekabetçi mücadelelerden ibaret olmayan bir oyun haline getiren unsurlar arasında zindanlar, loncalar, evcil hayvan geliştirme sistemi ve oyuncular arasındaki sosyal etkileşimler de yer aldı. Bu özellikler, oyunun Türkiye'de uzun yıllar boyunca hatırlanan yapımlar arasına girmesinde etkili oldu.

Aradan geçen yılların ardından Türk oyuncuların yakından tanıdığı Bombom deneyimi bu kez mobil platformlara taşındı.

Resmi mobil oyun DDTank GO'nun yayımlanmasıyla birlikte Bombom'un Türkiye'de 2010 yılında başlayan hikâyesinde de yeni bir dönem başladı.

DDTANK GO YAYINDA

Bombom'un orijinal geliştiricisi 7Road tarafından hazırlanan resmi mobil oyun DDTank GO, oyuncularla buluştu.

DDTank GO, klasik Bombom'un temel top atışlı oyun sistemini mobil platformlara taşıyor. Açı, atış gücü, rüzgâr ve parabol hesaplamasına dayanan mücadele sistemi korunurken, oyuncuların geçmişten yakından tanıdığı PvP karşılaşmaları, klasik zindanlar, loncalar, evcil hayvanlar, evlilik ve kaplıca gibi içerikler de yeni oyunda yer alıyor.

Klasik Bombom'un kendine özgü görsel yapısını koruyan DDTank GO, mobil cihazlara uygun olarak yenilenen oynanış ve arayüzüyle serinin deneyimini yeni döneme taşıyor.

2026 DDTank Dünya Şampiyonası'nın tamamlanmasının ardından DDTank GO'nun yayımlanmasıyla birlikte, dünyanın farklı ülkelerindeki Bombom oyuncuları için de yeni bir dönem başladı.

Google Play ve App Store üzerinden erişime açılan oyunda Türkiye'deki oyunculara özel “Renkli Külah” silahı da sunuluyor. Böylece Türkiye'de 2010'lu yıllarda geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan Bombom, yıllar sonra bu kez mobil platformlarda yeniden oyuncuların karşısına çıkıyor.