Türk rehber Nepal’de kayıp: Duygulandıran 6 Şubat ayrıntısı…

Nepal’de buzul çökmesi sonrası meydana gelen sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu’nun verilerine göre, can kaybı 676’ya yükseldi, 1924 kişi ise hâlâ aranıyor.

Felaketin ardından bölgede bulunan Türk turist rehberi Elena Öksüz’den de 26 Ağustos’tan bu yana haber alınamıyor.

İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, Öksüz’ün kayıp olduğunu belirterek Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçildiğini ve arama çalışmalarının takip edildiğini söyledi.

SON OLARAK OTELDE GÖRÜLDÜ

Çifte vatandaş olduğu belirtilen Öksüz’ün, Nepal’e vize muafiyetinden yararlanmak amacıyla Rus pasaportuyla giriş yaptığı öğrenildi.

Eracun’un aktardığına göre Öksüz, Tibet üzerinden Nepal’e geçti ve batıdan gelen bir grupla birlikte tur faaliyetlerini sürdürdü. Öksüz’ün 26 Ağustos’ta yaşanan felaket sırasında otelden ayrıldığı belirtildi.

Telefon ve ulaşım altyapısının büyük ölçüde zarar gördüğü bölgede Öksüz’ün nerede olduğuna ilişkin henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

6 ŞUBAT’TA ENKAZ BAŞINDA TERCÜMANLIK YAPTI

Öksüz’ün kaybolmasının ardından ortaya çıkan geçmişi ise dikkat çekti.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay ve Adıyaman’a giden Öksüz’ün, yabancı arama-kurtarma ekiplerine gönüllü olarak tercümanlık yaptığı belirtildi.

Öksüz’ün, enkaz çalışmalarında ekiplerle afetzedeler arasındaki iletişimin sağlanmasına yardımcı olduğu aktarıldı.

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) de Öksüz için yaptığı açıklamada, meslektaşlarının ailesi ve Dışişleri Bakanlığı ile ilk günden itibaren iletişim halinde olduklarını bildirdi.

TUREB açıklamasında, “Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’a giderek ekiplere çevirmenlik yapan ve depremi duyar duymaz yardıma koşan meslektaşımıza sağlıklı bir şekilde ulaşmayı temenni ediyor, sürecin takipçisi olduğumuzu belirtmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

DÖRT DİL BİLİYOR

2001 yılında Rusya’dan Türkiye’ye taşınan Öksüz’ün, Türkçe öğrendikten sonra Türk vatandaşlığına geçtiği ve dört dil bildiği belirtildi.

Profesyonel turist rehberi olarak çalışan Öksüz’ün doğaya, dağ rotalarına ve kuş gözlemciliğine ilgi duyduğu, daha önce de Nepal’e gittiği aktarıldı. Öksüz’ün Annapurna Koruma Alanı ve Mardi Himal High Camp gibi dağlık bölgelerde bulunduğu ve bölgedeki gözlemlerini paylaştığı belirtildi.

1924 KİŞİ HÂLÂ ARANIYOR

Nepal’deki felakette yaklaşık 4 bin kişinin kurtarıldığı, arama-kurtarma ve yardım çalışmalarında 15 bin güvenlik personelinin görevlendirildiği bildirildi.

Sel nedeniyle onlarca köprü yıkılırken, yollar ve altyapı tesisleri ağır hasar gördü. Ulaşımın kesildiği bölgelere ekip ve yardım ulaştırılması için helikopterler kullanılıyor.

Felaketin etkilediği Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde de 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

BUZUL ÇÖKMESİ SELE YOL AÇTI

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne göre felaket, 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir buzulun çökmesiyle başladı.

Yaklaşık 600 metre genişliğindeki buz kütlesinin vadilere sürüklenmesiyle büyük miktarda su ve moloz hareketi meydana geldi. Oluşan dalgalar ev, köprü ve altyapı tesislerinde ağır hasara yol açtı.

Yetkililer, Himalayalar’dan kopan kaya parçalarının birikmesi sonucu yaklaşık 3 milyon metreküplük yapay bir göl oluştuğunu bildirdi.

Gölün moloz birikintileri nedeniyle taşmasından ve yeni bir sel felaketine yol açmasından endişe edilirken, yetkililerin bölgeyi yakından takip etmesi sayesinde ikinci bir büyük felaketin önüne geçildi. Arama-kurtarma çalışmalarına da su seviyesindeki risk nedeniyle geçici olarak ara verildi.

Öksüz’ün bulunması için çalışmalar sürerken, ailesi ve meslektaşları kendisinden gelecek iyi haberi bekliyor.