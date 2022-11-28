Türk yetkililerden operasyon çıkışı: Hazırlıklar tamamlandı, her an başlayabilir
Reuters'a konuşan Türk yetkililer, Suriye'ye yönelik kara harekatının kaçınılmaz olduğunu, yakında başlayabileceğini dile getirdiler.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kılıç Harekatı havadan devam ederken, kara operasyonuna ilişkin açıklamalar gündeme geldi.
İsminin açıklanmaması koşuluyla Reuters'a demeç veren üst düzey bir Türk yetkili, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye yönelik kara harekatına hazırlanması için sadece "birkaç güne ihtiyacı olduğunu" söyledi.
Türk yetkili, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin neredeyse tamamen hazır olması için sadece birkaç güne ihtiyacı var" dedi.
Operasyonun başlamasına ilişkin yetkili, "Başlaması uzun sürmez. Bu, sadece Cumhurbaşkanı'nın talimat vermesine bağlı" ifadelerini kullandı.
Reuters'e konuşan başka bir Türk yetkili, "Bütün hazırlıklar tamamlandı. Bu artık siyasi bir karar" diye konuştu.
"ANKARA, WASHİNGTON VE MOSKOVA İLE TEMAS HALİNDE"
İlk Türk yetkili, Münbiç, Ayn el Arap ve Tel Rıfat bölgelerinde hedeflenen bir kara harekatının, 2016'dan bu yana Türkiye ve Suriyeli muhalif grupların kontrol altında tuttuğu bölgeleri birleştirmek için kaçınılmaz olduğunu aktardı.
Yetkili, Ankara'nın askeri faaliyetleri konusunda Moskova ve Washington ile temas halinde olduğunu da sözlerine ekledi.
Video Haberler
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Bu karı’ diyene dikkat ettiniz mi
- 'Bizimkiler'in Ulviye'sinden kahreden haber
- 'En az 25 bin 400 TL olmalıdır...'
- Bildikleri halde uyarmamışlar, açığa çıktı...
- Organize belirsizlik
- 'Dokunmadık gönül bırakmayacağız...'
- İYİ Parti kongresinde kavga çıktı!
- Makatında bira şişesiyle acil servise geldi
- İşte anayasa değişikliği önerisi
- Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?