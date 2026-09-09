Türkiye dahil 8 ülkeden İngiltere’nin İsrail’e yaptırım kararına destek

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün, İngiltere'nin yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ilgili kararını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Katar Devleti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanları, Birleşik Krallık Hükümeti’nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı İsrail yerleşimlerinden mal ithalatını yasaklama ve bu yerleşimlerle bağlantılı hizmetlere yönelik kısıtlamalar getirme kararını memnuniyetle karşılamakta; bu kararın, uluslararası hukuka uygun şekilde uluslararası toplumu benzer adımlar atmaya teşvik etmesini ve yasadışı yerleşim faaliyetlerinde bulunan yerleşim kuruluşları ile bu faaliyetlere karışan kişilerle ilgili olarak hesap verebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunmasını temenni etmektedir. Bakanlar ayrıca, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanları tarafından yayımlanan ve bu ülkelerin uluslararası hukuka göre yasadışı olan yerleşimlerle yapılan mal ticaretine yönelik ulusal düzeyde ve/veya Avrupa düzeyinde kısıtlamalar getirme ya da kendi ulusal usulleri çerçevesinde bu ve diğer tedbirleri aktif biçimde değerlendirme yönündeki niyetlerini teyit eden İki Devletli Çözüme İlişkin Ortak Bildiri’yi de memnuniyetle karşılamaktadır” denildi.

‘İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM’

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Bakanlar, uluslararası toplumu bu adımlar çerçevesinde, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı İsrail yerleşimlerini destekleyen veya sürdürülmesine katkı sağlayan faaliyetlere son verilmesi amacıyla somut tedbirler almaya teşvik etmektedir. Bakanlar, açıklanan bu niyetlerin, tüm devletlerin, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuka aykırı işgalinden kaynaklanan durumu yasal olarak tanımama ve İsrail’in işgaliyle oluşturulan durumun sürdürülmesine yardım veya destek sağlamama yükümlülüğünü içerecek şekilde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2334 (2016) sayılı Kararı ile Uluslararası Adalet Divanı’nın 19 Temmuz 2024 tarihli İstişari Görüşü dahil olmak üzere uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarıyla uyumlu olduğunu değerlendirmektedir. Bu çerçevede Bakanlar, İsrail’e, yerleşim faaliyetleriyle bağlantılı olarak aldığı tüm tedbirleri ve işgal altındaki Filistin topraklarının coğrafi ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan diğer tüm uygulamaları geri çekmesi yönündeki çağrılarını yinelemektedir. Bakanlar, Gazze’nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamakta ve güvenlik ile istikrarın sağlanması, insani durumun ele alınması, yeniden imar ve toparlanma sürecinin kolaylaştırılması ve kalıcı barışın temellerinin atılması amacıyla ABD Başkanı Trump’ın Gazze İhtilafını Sona Erdirmeye Yönelik Kapsamlı Planı’nın tam olarak ve derhal uygulanması çağrısında bulunmaktadır. Bakanlar, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasının tek uygulanabilir yolunun, uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda, başkenti Doğu Kudüs olan, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne 1/2 sahip ve yaşanabilir bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi suretiyle iki devletli çözümün uygulanması olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır.”