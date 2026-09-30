Türkiye’nin 'en çok arananlar' listesinde yer alan Dahlan, Hamas ve İslami Cihad’la seçim ittifakında buluştu

Filistin siyasetinde uzun süredir birbirine rakip olan gruplar, yaklaşan parlamento seçimleri öncesinde dikkat çekici bir ittifaka yöneldi.

Associated Press’e konuşan Filistinli yetkililere göre Hamas ve Filistin İslami Cihad Hareketi, El Fetih hareketinin eski güvenlik şeflerinden Muhammed Dahlan’ın öncülük ettiği Demokratik Reform grubuyla ortak bir seçim listesi oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Türkiye'nin 'en çok arananlar' listesinde yer alan Muhammed Dahlan, 15 Temmuz darbe girişimini finanse etmek, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında aracılık etmek ve casusluk faaliyeti yürütmekle suçlanıyor.

Dahlan, 13 Aralık 2019’dan bu yana İçişleri Bakanlığı’nın Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride yer alıyor.

İSLAMİ CİHAD LİDERİ 'İSTANBUL'DA' DOĞRULADI

İslami Cihad Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, İstanbul’da AP’ye verdiği röportajda ittifakı doğruladı.

Hindi, ittifakın doğrudan parti kadrolarından değil, bağımsız isimlerin de yer alabileceği “ortak bir ulusal listeyi” destekleyeceğini söyledi. İslami Cihad’ın kendi adaylarını doğrudan göstermeyeceğini, üzerinde uzlaşılacak listeye destek vereceğini belirtti.

Muhammed Dahlan’ın grubunun da bu ittifakta yer alması, Filistin siyasetindeki en dikkat çekici gelişmelerden biri oldu.

Dahlan, geçmişte Fetih’in Gazze’deki güvenlik yapılanmasının önde gelen isimlerinden biriydi. Mahmud Abbas ile yaşadığı sert anlaşmazlığın ardından Fetih’ten uzaklaştırıldı ve daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşamaya başladı.

Dahlan’ın BAE yönetimiyle yakın ilişkileri bulunuyor ve Abu Dabi’de danışmanlık yaptığı biliniyor. Buna karşılık Hamas ile Dahlan’ın geçmişte Gazze’de ciddi çatışmalar yaşamış olması, kurulmakta olan ittifakı daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Hamas, ağustos ayında Dahlan ile Hamas liderlerinden Halil el-Hayya’nın Kahire’de görüştüğünü ve Filistin siyasetinde “ulusal karar alma mekanizmasının tekelleşmesine son verilmesi” konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu açıklamıştı.

EL FETİH’İN SİYASİ ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Yeni ittifakın temel siyasi ortak paydasının Mahmud Abbas yönetimine yönelik muhalefet olduğu belirtiliyor.

Dahlan’ın Demokratik Reform Hareketi Sözcüsü Dimitri Diliani, AP’ye yaptığı açıklamada grupların siyasi farklılıklarını aşan geniş bir liste hazırlamaya çalıştığını söyledi.

Diliani, başka Filistinli grupların ve bağımsız isimlerin de “ulusal yeniden yapılanma programı” etrafında bir araya getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 28 Kasım’da Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’da parlamento seçimleri yapılacağını duyurdu. Bu seçim gerçekleşirse Filistin’de yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez ulusal ölçekte parlamento seçimi düzenlenmiş olacak.

GAZZE VE BATI ŞERİA’DA ŞİDDET SÜRÜYOR

Planlanan seçimler, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’daki güvenlik koşullarının son derece kırılgan olduğu bir döneme denk geliyor.

Gazze’de Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes en yoğun çatışmaları azaltmış olsa da İsrail ordusunun saldırıları ve askeri varlığı devam ediyor. Batı Şeria’da ise İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarında artış yaşandığı bildiriliyor.

İslami Cihad yöneticisi Hindi, örgütün Hamas ile birlikte ateşkes planını kabul ettiğini ancak İsrail’in yükümlülüklerini yerine getirmediğini savundu.

Hindi ayrıca İslami Cihad’ın 7 Ekim 2023 saldırısının planlanmasına dahil olmadığını ve Hamas’ın saldırısından önceden haberdar edilmediklerini ileri sürdü.

TÜRKİYE'DE 'KIRMIZI LİSTEDE' ARANIYOR

Muhammed Dahlan, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılında "FETÖ/PDY ile iş birliği yapmak, 15 Temmuz darbe girişimini finanse etmek, anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ve casusluk" suçlamalarıyla Terörden Arananlar Listesi'nde "Kırmızı Kategori"ye eklendi.

Dahlan şu suçlardan aranıyor:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama ve uluslararası casusluk yapma."

MUHAMMED DAHLAN KİMDİR?

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kasabasında 1961'de dünyaya gelen Muhammed Dahlan, Fetih Hareketi içinde genç yaşta sivrildi.

1993'teki Oslo Anlaşması'nın ardından Gazze'de oluşturulan 20 bin kişilik Filistin Önleyici Gücü'nün başına geçerek CIA ve İsrail istihbarat servisleriyle sürekli temas haline giren Dahlan, Yaser Arafat ile rekabet etmeye başladı.

Dahlan'ın liderlik ettiği önleyici gücün hapishanedeki Hamas üyelerine işkence ettiği iddiaları ve elde ettiği güç nedeniyle Gazze'nin adı 'Dahlanistan' olarak anılmaya başladı.

Filistin'in en tartışmalı ismine yönelik "sınır geçiş noktasından elde edilen gelirlerden bir milyon şekele (yaklaşık bir milyon TL) yakın miktarı zimmetine geçirdiği" iddiaları ise Dahlan hakkında konuşulan ilk yolsuzluk suçlaması değildi.

Middle East Eye Genel Yayın Yönetmeni David Hearst, 29 Temmuz 2016’da Muhammed Dahlan’ın darbe girişimi öncesi FETÖ elebaşısı terörist F. Gülen’e para yardımı yaptığını yazdı. Dahlan ise iddiaları reddetti.

Muhammed Dahlan'ın Mısır'da kurduğu TV kanalı, terör örgütü FETÖ elebaşıyla röportaj yapmıştı.