Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan anlaşması BAE'yi kızdırdı... Suudilerden BAE'ye sert yanıt

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Körfez'de yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. Üç ülkeden birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını öngören anlaşma, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında sert bir söz düellosuna dönüştü.

7 Ağustos'ta imzalanan anlaşmaya yönelik eleştirilerin başını, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in eski danışmanı ve siyasi analist Abdulkhaleq Abdulla çekti.

Abdulla, Suudi Arabistan'ın Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) ötesinde Türkiye ve Pakistan'la geliştirdiği güvenlik ortaklığının mantığını sorguladı.

BAE'DEN KRİTİK SORU: DÜŞMAN KİM?

Abdulla, Körfez ülkeleri arasındaki askerî ve siyasi işbirliğinin güçlendirilmesinin yeni bölgesel ittifaklardan daha önemli olduğunu savundu.

Türkiye ve Pakistan'ın İran-İsrail tehdidi karşısındaki 'güvenilirliğini ve kapasitesini' de sorgulayan Abdulla, “Herhangi bir ittifakın başarılı olmasının şartlarından biri ortak düşmanın belirlenmesidir. Peki bu ittifaka dahil ülkelerin düşmanı kim?” ifadelerini kullandı.

Abdulla'nın çıkışına Suudi Prens Abdulrahman bin Musaid sert tepki gösterdi. Anlaşmanın bir egemenlik meselesi olduğunu belirten Bin Musaid, “Her devletin kendi çıkarlarına hizmet ettiğini düşündüğü doğrultuda başka devletlerle anlaşma yapma hakkı yok mudur?” diye sordu.

Asbar Araştırma ve Çalışmalar Merkezi Başkanı Fahad el-Arabi el-Harthi de anlaşmanın belirli bir ülkeye karşı kurulmuş ittifak olmadığını savundu. Harthi'ye göre amaç, ortak düşman belirlemek değil, üç ülkenin 'kolektif caydırıcılık ve savunma kapasitesini' güçlendirmek.

SUUDİLER İSRAİL'İ HATIRLATTI

Tartışmanın büyümesiyle Suudi cephesinden BAE'nin İsrail'le ilişkilerini hedef alan mesajlar gelmeye başladı. Bazı Suudi kullanıcılar, Abu Dabi'nin 2020'de İsrail'le ilişkilerini normalleştiren İbrahim Anlaşmaları öncesinde diğer Körfez ülkelerine danışıp danışmadığını sorguladı.

Abdulla ise tartışmaya, “Arap veya İslam ümmetini vatanından üstün tutana güven olmaz. Aidiyet, sadakat ve samimiyet yalnızca vatanadır” sözleriyle karşılık verdi.

"SİYONİSTLERLE İŞBİRLİĞİ YAPAN..."

İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün eski Genel Direktörü Abdulaziz el-Tuwaijri ise BAE'yi doğrudan İsrail üzerinden hedef aldı.

“İhanet eden ve Siyonistlerle işbirliği yapan hiç kimse güven içinde olmayacaktır” diyen Tuwaijri, BAE'nin Hindistan'la savunma anlaşması ve İsrail'le kapsamlı işbirliği kabul edilirken, Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Pakistan'la yaptığı anlaşmanın neden eleştirildiğini sordu.

Tuwaijri mesajını Arapçada ağır bir kınama ifadesi olan “Utanacak olanlar öldü” sözleriyle tamamladı.