Türkiye Varlık Fonu TOGG’a ortak oluyor: Vestel ve Anadolu Grubu hisselerini satacak

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil üreticisi TOGG’a ortak olmaya hazırlanıyor. Reuters’a konuşan konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa göre, Vestel Elektronik ile Anadolu Grubu Holding ise şirketteki hisselerini satacak.

TOGG’un mevcut ortaklık yapısında Vestel Elektronik, Anadolu Grubu Holding, Turkcell ve BMC Otomotiv’in her biri yüzde 23 paya sahip. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) payı ise yüzde 8 seviyesinde.

YÜZDE 46'LIK HİSSE EL DEĞİŞTİRECEK

Reuters’a konuşan iki kaynağa göre Vestel ve Anadolu Grubu’nun toplam yüzde 46’lık hisselerini Turkcell ile Türkiye Varlık Fonu satın alacak. Kaynaklar satışın mali büyüklüğüne ilişkin bilgi vermedi.

Görüşmelerin halen sürdüğü ve nihai anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Haberin ardından Borsa İstanbul’da Vestel Elektronik hisseleri yüzde 6,5, Anadolu Grubu Holding hisseleri yüzde 5,5 yükselirken, Turkcell hisseleri yüzde 5 geriledi. BIST 100 endeksi ise yüzde 1,26 düşüş kaydetti.

TVF, Vestel ve Anadolu Grubu Reuters’ın konuyla ilgili sorularına yorum yapmazken, Turkcell ve TOGG’dan yanıt gelmedi.

SATIŞLARI YÜZDE 30 ARTTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli sermayeyle otomobil üretilmesi çağrısının ardından sekiz yıl önce kurulan TOGG, halka açık bir şirket değil.

Ortaklarının mali tablolarına göre şirketin geçen yıl birkaç milyar lirayı bulan zararı, bu yılın ilk altı ayında önemli ölçüde azaldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre TOGG, geçen yıl Türkiye’de 39 bin 20 araç sattı. Şirketin bu yılın ilk yedi ayındaki satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 25 bin 848’e ulaştı.

Sektör kaynakları, vergi avantajları ve teşviklere rağmen otomobil üreticilerinin yıllık üretim hacmi yüz binli seviyelere ulaşmadan kârlılık sağlamasının zor olduğuna dikkat çekiyor.