Türkiye-Yunanistan arasında 'deniz parkı' krizi: Ankara'ya nota verildi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Türkiye’nin Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda ve Doğu Akdeniz’de ilan ettiği deniz parklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Parlamentosu’nda Özgürlük Rotası Partisi Milletvekili Aleksandros Kazamias’ın sorusunu yanıtlayan Gerapetritis, Türkiye’nin kararının Yunanistan açısından “hiçbir hukuki sonuç doğurmadığını” öne sürdü.

Atina yönetimi daha önce de Türkiye’nin kararıyla bazı park alanlarının Türk karasularının ötesine uzandığını ileri sürerek, bunların uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunmuştu.

TÜRKİYE'YE NOTA VERİLDİ

Gerapetritis, Türkiye’nin deniz parkları kararının ardından Atina’nın diplomatik girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

Ankara’ya ilk aşamada nota verildiğini belirten Gerapetritis, Avrupa Birliği kurumlarının da gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Yunanistan’ın bundan sonra başka diplomatik adımlar da atabileceğini belirten Gerapetritis, Atina’nın Türkiye’nin son hamlelerini yakından takip ettiğini ifade etti.

Yunan basınında yer alan haberlere göre Atina, Türkiye’nin deniz parkları kararını AB Dışişleri Konseyi’nde de gündeme getirmeye hazırlanıyor.

Gerapetritis, Türkiye’den gelen tepkilerin Yunanistan’ın son dönemde izlediği daha aktif dış politikadan kaynaklandığını savundu.

Yunanistan’ın egemenlik ve egemenlik haklarını korumak amacıyla sahada girişimlerde bulunduğunu belirten Gerapetritis, “Aktif diplomasimiz rahatsızlık yaratıyorsa bu bizi ilgilendirmiyor” ifadelerini kullandı.

Gerapetritis, Yunanistan’ın gücünü artırmaya devam edeceğini söyledi.

Yunan Bakan, daha önce yaptığı açıklamalarda da “pasif diplomasi döneminin sona erdiğini” belirterek, Türkiye ile diyaloğun Atina’nın kendi tezlerinden vazgeçmesi anlamına gelmediğini savunmuştu.

İSRAİL TARTIŞMASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Parlamentodaki görüşmede Yunanistan’ın İsrail ile ilişkileri de gündeme geldi.

Kazamias’ın hükümetin İsrail politikalarına yönelik eleştirilerine sert yanıt veren Gerapetritis, “İsrail ile uluslararası ittifakımızı Türkiye rahatsız oluyor diye sona erdirmemizi mi istiyorsunuz? Tutumunuz sorumsuzca” dedi.

Kazamias ise Yunan hükümetinin bölgedeki gelişmelerin ciddiyetini yeterince kavramadığını savundu.

Kazamias ayrıca Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in danışmanı Sotiris Serbos’un istifasını gündeme getirerek, bu kararın hükümetin dış politikasına yönelik anlaşmazlıklarla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Gerapetritis ise iddiayı reddederek muhalefet milletvekilini “asılsız bilgilerle kamuoyunda izlenim yaratmaya çalışmakla” suçladı.

Türkiye, 15 Ağustos’ta yayımlanan kararlarla Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda ve Doğu Akdeniz’de iki milli deniz parkı ilan etmişti. Yunanistan ise parkların bir bölümünün kendi kıta sahanlığı haklarıyla çakıştığını ileri sürerek karara itiraz etmişti.