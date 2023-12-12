Türkiye'deki Rus vatandaşlarının sayısı azaldı

Yayınlanma: 12.12.2023 - 11:21

Güncelleme: 12.12.2023 - 11:21

Türkiye'de oturma izniyle yasal olarak ikamet eden Rus vatandaşlarının sayısının 2023 yılı içerisinde yüzde 34 oranında azaldığı ve 53 binden fazla Rus vatandaşının Türkiye'yi terk ettiği bildirildi.

RIA Novosti'nin aktardığına göre, Rus vatandaşları, 2022 yılında Türkiye'de onaylanan ikamet izni başvurularında yabancılar arasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye Göç İdaresi'nin bildirdiğine göre, Ocak 2023 itibariyle ülkede çeşitli türlerde ikamet iznine sahip 154 binden fazla Rus vatandaşı ülkede yaşamaktaydı.

Göç İdaresi'nin 7 Aralık tarihli (gecikmeli olarak yayınlanan) istatistiklerine göre, Türkiye'de oturma iznine sahip 101 binden biraz fazla Rus vatandaşı kalırken, 53 binden fazla Rus vatandaşı ülkeyi terk etti.

Rus basını, Kasım ayı başında 110 binden fazla, Ekim'de ise 122 binden fazla oturma iznine sahip Rus vatandaşının Türkiye'de yaşadığını yazdı.