Türkiye'den ABD'ye New York'taki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New York kentinde bir binada çıkan ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan yangın için taziye mesajı yayımladı.

AA
10 Ocak 2022 Pazartesi, 10:35
Türkiye'den ABD'ye New York'taki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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ABD'nin New York kentindeki yangın üzerne Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "ABD’nin New York kentinde bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

New York'un Bronx kentinde, dün, 19 katlı bir apartmanda, arızalanan elektrikli bir ısıtıcının sebep olduğu yangın nedeniyle 9'u çocuk 19 kişi hayatını kaybetmiş, bazılarının durumları ağır olmak üzere onlarca kişi civar hastanelerde tedavi altına alınmıştı.


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