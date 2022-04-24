Türkiye'ye kritik ziyaret: Antonio Guterres yarın Ankara'ya geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.

AA
24 Nisan 2022 Pazar, 08:10
Türkiye'ye kritik ziyaret: Antonio Guterres yarın Ankara'ya geliyor
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BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 25 Nisan'da (yarın) Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceği belirtildi.

Guterres'in 26 Nisan'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Nisan'da da Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği açıklanmıştı.

 


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