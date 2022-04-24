Türkiye'ye kritik ziyaret: Antonio Guterres yarın Ankara'ya geliyor

24 Nisan 2022 Pazar, 08:10

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 25 Nisan'da (yarın) Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceği belirtildi.

Guterres'in 26 Nisan'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Nisan'da da Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği açıklanmıştı.