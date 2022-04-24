Türkiye'ye kritik ziyaret: Antonio Guterres yarın Ankara'ya geliyor
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.
BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 25 Nisan'da (yarın) Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceği belirtildi.
Guterres'in 26 Nisan'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 28 Nisan'da da Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceği açıklanmıştı.
Video Haberler
- Sarıyer'de ormandaki kuyuda cesedi bulundu
- Kereste fabrikası cayır cayır yandı
- İYİ Parti'den Alp Emeç'in tutukluluğuna tepki
- 'Yetki sahibi olduğunuzda sakın ola kirlenmeyin'
- Atına işkence yapan sürücü serbest kaldı
- TBMM'deki Atatürk Anıtı önünde tören
- Erdoğan'ın eski doktorundan iktidarı kızdıracak paylaşım
- 6. kattan düşen çocuğun hayatını 'bacağı' ile kurtardı
- Yaralı bulduğu caretta carettayı hastaneye yetiştirdi
- İmamoğlu, koltuğunu Arif Kabasakal'a devretti
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP karıştı: 'Telefonları susmuyor'
- Erdoğan 8. yılda da şaşırtmadı
- Hamile kadın emojisiyle karşılık verdi, ortalık karıştı
- Albayrak'tan Soylu'yu kızdıracak hamle
- Ayasofya'dan tepki çeken yeni görüntüler
- 'Seçmenlerin beşte 1'i...'
- Şahan Gökbakar'dan, Hande Fırat'a yanıt
- Erdoğan'ın eski doktorundan iktidarı kızdıracak paylaşım
- 'Akşener'in ciddi bir hazırlığı var' iddiası
- Zelenski 'Türkiye'deki görüşmelere' dikkat çekti