Uber'de büyük tasfiye: 3 bin 300 kişi işten çıkarılacak

Uber Technologies, şirket bünyesinde kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidiyor. Bloomberg News’in haberine göre şirket, dünya genelindeki yaklaşık 3 bin 300 çalışanın işine son verecek.

Kararı çalışanlara e-posta yoluyla duyuran Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, şirketin son yıllardaki büyümesinin organizasyon yapısında daha fazla yönetim katmanı, koordinasyon ihtiyacı ve parçalı sorumluluk alanları oluşturduğunu belirtti.

Khosrowshahi, şirket daha küçük ölçekliyken işlevsel olan bazı yapıların Uber’in bugünkü büyüklüğünde artık ihtiyaçlara yanıt vermediğini savundu.

YÖNETİCİ SAYISI YÜZDE 20 AZALTILACAK

Yeniden yapılanma kapsamında Uber’in yönetici kadrosunda da önemli bir küçülmeye gidilecek. Şirket içindeki yönetici sayısının yüzde 20 oranında azaltılması planlanırken, bazı yöneticilerin bireysel çalışan pozisyonlarına geçirileceği belirtildi.

Uber, yöneticilerin ne kadarının işten çıkarılacağına ilişkin ise herhangi bir oran paylaşmadı. İşten çıkarma sürecinin yönetici olmayan çalışanları da kapsayacağı bildirildi.

EKİPLER BİRLEŞTİRİLECEK

Khosrowshahi, şirketi daha “basit ve hızlı” bir yapıya kavuşturmak amacıyla küçük ekiplerin sayısının da azaltılacağını açıkladı.

Bir veya iki kişiden oluşan ekiplerin sayısının yaklaşık yarıya indirilmesi ve alt kademelerdeki çalışan sayısının azaltılması planlanıyor. Restoran, perakende ve beyaz etiketli teslimat hizmetlerinden sorumlu üç operasyon ekibinin de tek bir yapı altında birleştirilmesi öngörülüyor.

Uber ayrıca temel mühendislik, bilim ve teslimat ekiplerinde de yeniden yapılanmaya gidecek.

UZAKTAN ÇALIŞMAYA SINIRLAMA

Şirketin yeni yapılanma planı çalışma modelini de değiştirecek. Uber, önemli ofis lokasyonlarında daha fazla çalışanın ofisten çalışmasını hedeflerken, uzaktan çalışmaya devam edecek personelin oranının yaklaşık yüzde 1 ile sınırlandırılacağını duyurdu.

Şirket yönetimi, alınan kararlarla daha merkezi ve daha az katmanlı bir organizasyon oluşturmayı hedefliyor. Ancak yeniden yapılanmanın en dikkat çekici sonucu, dünya genelinde 3 bin 300 çalışanın işini kaybedecek olması.