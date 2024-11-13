Üç ülkeden Doğu Çin Denizi'nde ortak tatbikat
ABD, Güney Kore ve Japonya, Doğu Çin Denizi'nde "Freedom Edge" isimli üçlü tatbikat başlattı.
Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı, "Freedom Edge" ismi verilen üçlü tatbikatın haziran ayında yapılan ilk turun ardından ikinci kez başladığını duyurdu.
Doğu Çin Denizi'ndeki tatbikata üç ülkeden 7 savaş gemisinin yanı sıra savaş uçaklarının da katılacağı belirtilen açıklamada, tatbikatın Hint-Pasifik'te barış ve istikrarı desteklemeyi amaçladığı kaydedildi.
Güney Kore, ABD ve Japonya, "işbirliğini güçlendirmek ve Kore Yarımadası dahil Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın korunması" amacıyla haziranda çoklu alanlarda ortak askeri tatbikat başlatmıştı.
Etiketler: #ABD #japonya #güney kore
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