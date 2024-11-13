Üç ülkeden Doğu Çin Denizi'nde ortak tatbikat

ABD, Güney Kore ve Japonya, Doğu Çin Denizi'nde "Freedom Edge" isimli üçlü tatbikat başlattı.

Üç ülkeden Doğu Çin Denizi'nde ortak tatbikat
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AA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 14:56

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı, "Freedom Edge" ismi verilen üçlü tatbikatın haziran ayında yapılan ilk turun ardından ikinci kez başladığını duyurdu.

Doğu Çin Denizi'ndeki tatbikata üç ülkeden 7 savaş gemisinin yanı sıra savaş uçaklarının da katılacağı belirtilen açıklamada, tatbikatın Hint-Pasifik'te barış ve istikrarı desteklemeyi amaçladığı kaydedildi.

Güney Kore, ABD ve Japonya, "işbirliğini güçlendirmek ve Kore Yarımadası dahil Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın korunması" amacıyla haziranda çoklu alanlarda ortak askeri tatbikat başlatmıştı.


Etiketler: #ABD #japonya #güney kore

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