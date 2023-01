Uçağın havadayken kargo kapağı açılması yolcuları panikletti

Sibirya'nın Yakutistan bölgesindeki Magan'dan Pasifik kıyısındaki Magadan'a gitmek üzere havalanan IrAero Antonov uçağının kargo kapağı havada açıldı.

Uçaktaki yolcular, dehşet içinde korkuya kapıldı.

Yaşanan şaşkın olay karşısında pilotun hızlı bir acil iniş yapmasıyla uçaktaki tüm yolcular rahatladı.

33 yaşındaki yolcu Sergei Lidrik, kapının patlayarak açıldığı "yüksek sesli bir patlamadan" uçağın inişine kadar geçen sürenin 15 dakika sürdüğünü söyledi.

Lidrik, "İnsanlar ilk başta şok oldular. Yaşlı kadınlar donup kalmıştı. İnsanların şapkaları uçtu. Bagajlarının da düştüğünden korktular ama çoğu uçağın burnundaydı. Uçağın arka tarafında oturan erkekler buz gibi soğuktu" dedi.

IrAero Antonov An-25 (RA-26174, built 1979) safely returned to Yakutsk AP (UEEE), Russia after the cargo hatch opened during flight. Some items and luggage had falled out the aircraft before landing. The flight to Magadan was discontinued but none of the 31 occupants were hurt. pic.twitter.com/2agbBYfUmY