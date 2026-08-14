Uçakta korku dolu anlar: Yolcunun başı ve omzu kırılan camdan dışarı çekildi

Ryanair’e bağlı Malta Air tarafından işletilen uçakta geçen ay yaşanan tehlikeli olaya ilişkin ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu’nun (NTSB) ön raporu yayımlandı.

10 Temmuz’da Yunanistan’ın Selanik kentinden Almanya’nın Memmingen kentine gitmek üzere havalanan uçakta, kalkıştan kısa süre sonra sağ motordaki fan kanatlarından biri kırıldı.

Kopan motor parçaları kabin camlarından birine çarparak camın tamamen parçalanmasına neden oldu.

NTSB raporuna göre Sırbistan vatandaşı Ljubisa Karović, kırılan camın yanında oturuyordu. Kabinde meydana gelen ani basınç kaybıyla Karović’in başı ve sağ omzu kırılan camdan dışarı doğru çekildi.

Karović’in ağır yaralandığı ve olayın ardından şoka girdiği belirtildi.

Eşi Svetlana Grković Maksimović, daha sonra BBC Sırpça’ya yaptığı açıklamada, kendisi ve iki yolcunun Karović’in bacaklarından tutarak birkaç dakika boyunca kabinin içinde kalmasını sağladığını anlattı.

PİLOTLAR ÖNCE TİTREŞİM UYARISI ALDI

NTSB’nin aktardığına göre uçuş ekibi tırmanış sırasında sağ motorda yüksek titreşim uyarısı aldı.

Pilotlar bunun üzerine motor gücünü düşürerek kontroller gerçekleştirdi. Titreşimin bir süre sonra kesilmesi üzerine uçak otomatik pilotta tırmanmaya devam etti.

Ancak kısa süre sonra titreşim yeniden arttı ve kokpit ekibi yüksek bir patlama sesi duydu.

Pilotlar acil durum ilan ederek Selanik’e geri dönme kararı aldı.

Kabin görevlileri de uçakta yoğun titreşim hissettiklerini ve az miktarda duman gördüklerini bildirdi. Ardından yolcu oksijen maskeleri açıldı.

Bir kabin görevlisi, yolcuların yardım çağrıları üzerine kırılan pencerenin bulunduğu bölgeye gittiklerini ve bir yolcunun kısmen pencere boşluğunda sıkışmış halde olduğunu gördüklerini anlattı.

Uçak, Selanik Uluslararası Havalimanı’na sorunsuz şekilde iniş yaptı.

MOTOR MAYIS AYINDA KONTROL EDİLMİŞTİ

NTSB raporunda, arızalanan motorun bu yıl mayıs ayında ultrasonik incelemelerden geçirildiği ve herhangi bir kusura rastlanmadığı belirtildi.

Ryanair CEO’su Michael O’Leary ise daha önce yaptığı açıklamada olayın, motora dışarıdan bir cismin çarpması sonucu meydana gelmiş olabileceğini öne sürmüştü.

Yunan makamları, olayın ardından soruşturmanın yürütülmesi görevini tamamen NTSB’ye devretti.