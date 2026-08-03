Uçakta vaaz tartışması: Yolculara dini konuşma yaptı, uçaktan indirildi

Olay, 30 Temmuz’da Florida’daki Orlando Uluslararası Havalimanı’ndan San Diego’ya gitmek üzere hazırlanan Alaska Airlines’ın 708 sefer sayılı uçuşunda yaşandı. Kalkışın gecikmesi üzerine yerinden kalkan Lynn, uçaktaki yolculara hitap etmeye başladı.

Lynn’in daha sonra sosyal medya hesaplarında yayımladığı görüntülerde, uçuşun gecikmesinin “Tanrı’nın planının bir parçası olabileceğini” söylediği görüldü.

Gecikmenin yolcuları bir tehlikeden koruyor olabileceğini savunan Lynn, İsa’nın insanları sevdiğini ve günahları için çarmıhta öldüğünü söyledi. Konuşmanın ardından havayolu şirketinin çalışanları Lynn’den eşyalarını toplamasını ve uçaktan ayrılmasını istedi.

Lynn’in paylaştığı başka bir videoda, bir şirket çalışanının kendisine mürettebatın uçakta bulunması nedeniyle güvende hissetmediğini söylediği duyuldu.

Karara tepki gösteren Lynn, dini mesajının neden tehlikeli olarak görüldüğünü sorguladı ve yaşananları “ruhani savaş” olarak nitelendirdi. Lynn, konuşmasının tehdit içermediğini savunarak ifade özgürlüğünün engellendiğini öne sürdü.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Alaska Airlines tarafından yapılan açıklamada, uçuş öncesinde mürettebatın Lynn’in davranışlarından giderek daha fazla endişe duymaya başladığı belirtildi.

Şirket, söz konusu davranışların diğer yolcuları da etkilediğini ve Lynn’in güvenlik gerekçesiyle uçaktan indirildiğini açıkladı. Lynn’in yakın gelecekte Alaska Airlines uçuşlarına kabul edilmeyeceği bildirildi.

Lynn’in paylaştığı belgelere göre Hawaiian Airlines ve Horizon Air ile seyahat etmesine de şirketin olayla ilgili incelemesi tamamlanıncaya kadar geçici olarak izin verilmeyecek.

Lynn, uçaktan indirilmesinin dini mesajını daha fazla kişiye ulaştırmasına olanak sağladığını savundu. Havalimanından ayrılırken kendisini taşıyan servis şoförüyle inancı hakkında konuştuğunu belirten Lynn, konakladığı oteldeki bir çalışanla da dua ettiğini söyledi.

Sosyal medya paylaşımında yaşananları değerlendiren Lynn, başlangıçta engel gibi görünen olayın daha fazla insana ulaşmasını sağlayan bir fırsata dönüştüğünü ifade etti.

UÇAKLARDA SIK SIK VAAZ VERİYORDU

Lynn’in daha önce de uçuşlar sırasında yolculara dini konuşmalar yaptığı ortaya çıktı.

Washington Post’a konuşan Lynn, seyahat ettiği uçuşların çoğunda vaaz verdiğini ve yolcuların kendisini dinlemekten başka seçeneklerinin bulunmadığını söylemişti.

Lynn’in bu ifadeleri, uçaktaki yolcuları “mecburi dinleyici” olarak gördüğü eleştirilerine neden olmuştu.