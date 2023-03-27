UFO araştırmacıları: Uzaylılar, insanların sperm ve yumurtalarını çalıyor

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 10:42

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 10:43

UFO araştırmacısı Colin Saunders, uzaylıların "melez bir insan ırkı yaratmak için gece yarısı baskınlarıyla insanların sperm ve yumurtalarını çaldığını, bunların insanların arasında yaşıyor" olabileceğini öne sürdü.

Colin Saunders, uzaylıların "tıpkı insana benzediklerini, bu yüzden onları ayırt etmenin bir yolu olmadığını" savundu.

Uzaylıların bir "kaçırma programı" olduğunu ileri süren Colin, "Dünya'ya iniyorlar ve insanları bir masanın üzerine yerleştirildikleri bir gemiye alıyorlar. Sonra bir tür sonda kullanarak sperm ve yumurtaları çekiyorlar. Bu, birbirleriyle hiçbir bağlantısı olmayan yüzlerce kaçırılan kişiden duyduğum bir hikaye ama anlattıkları olaylar birbirine çok benziyor" diye konuştu.

Colin, "Yumurtaları ve spermleri aldıktan sonra bunları kendi spermleriyle karıştırarak uzaylı insan melezi yaratıyorlar. Burada aramızda yaşıyorlar, komşularımız ya da arkadaşlarımız hatta kayınvalideniz bile olabilirler. İnsanlar onlarla çıkacaklar, evlenecekler, çoğalacaklar ve sonunda melez gezegeni ele geçirecek. Kendilerini tanıtmamış olmaları beni endişelendiriyor, bizden ne istedikleri konusunda çok ketumlar. Bana göre istedikleri aslında biz değiliz, gezegenimiz" diye ekledi.

"DÜNYA'DA OLDUKLARINA DAİR ARTAN KANITLAR VAR"

Bir diğer UFO araştırmacısı Robert Pulme ise uzaylıların "Dünya'da olduklarına ve insanların arasında yaşadıklarına" dair "artan kanıtlar" gördüğünü söyledi.

Pulme, "Devletlerin, halkın bilmesine izin verdiklerinden daha fazlasını bildiklerine dair çok gerçek işaretler var. Bu neredeyse bir kesinlik. UFO topluluğundaki pek çok kişi ipuçlarını ve gördüklerini paylaşıyor ve topladığımız kanıtlar uzaylıların bildiğimiz günlük varoluşun bir parçası olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Uzaylıların, o kadar zeki olduklarına inanıyoruz ki gözümüzün önünde nasıl saklanacaklarını ve kendilerini günlük yaşamlarımıza nasıl entegre edeceklerini öğrendiler" diye konuştu.

Pulme ayrıca, "Biz onlar hakkında bir şeyler öğrenmek istiyoruz ama onlar da bizim hakkımızda bir şeyler öğrenmek istiyorlar ve bunu da bu şekilde yapıyorlar. Dünya'ya geliyorlar, 'insan gibi' oluyorlar ve işlerine devam ediyorlar, postane ve dükkanlar gibi işlerde çalışıyorlar. Sanırım herkes uzaylı olduğunu fark etmeden bir uzaylı tanıyor" ifadelerini kullandı.