Uganda’da Netanyahu’nun ağabeyi için anıt açıldı

Uganda’da, İsrail tarihinin en önemli askeri operasyonlarından biri olarak kabul edilen Entebbe baskınında hayatını kaybeden Yarbay Yonatan Netanyahu için anıt dikildi.

Anıtın açılışı, Uganda ordusunun komutanı General Muhoozi Kainerugaba tarafından cumartesi günü gerçekleştirildi. Törene, Uganda’da faaliyet gösteren iş insanı Barak Orland’ın da aralarında bulunduğu İsrailli davetliler katıldı.

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’nin en büyük oğlu olan Kainerugaba, babasının muhtemel siyasi halefi olarak gösteriliyor.

Elinde tüfek bulunan Yonatan Netanyahu heykeli, 1976’daki rehine kurtarma operasyonunun gerçekleştirildiği Entebbe Havalimanı’nın eski terminal binasının dışına yerleştirildi.

Yonatan Netanyahu, İsrail komandolarının 106 rehineyi kurtarmak amacıyla düzenlediği operasyona komuta etmiş ve operasyon sırasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Netanyahu, baskında ölen tek İsrailli komando olmuştu.

“CESARETİNE SAYGI DURUŞU”

Kainerugaba, açılış töreninde yaptığı konuşmada anıtı Yonatan Netanyahu’nun cesaretini onurlandırmak amacıyla yaptırdığını söyledi.

Anıtın yalnızca seçkin bir askerin anısını yaşatmadığını belirten Kainerugaba, “Bu anıt, tehlike karşısında gösterilen cesareti, masum insanların hayatını koruma kararlılığını ve göreve bağlılığı da temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

Air France’a ait bir yolcu uçağı, 1976 yılında iki Filistinli ve iki Alman hava korsanı tarafından kaçırılarak Uganda’nın Entebbe kentine indirilmişti.

Hava korsanları, İsrailli ve Yahudi yolcuları diğer rehinelerden ayırmış, İsrail’in Filistinli tutukluları serbest bırakmaması halinde yolcuları öldürmekle tehdit etmişti.

Yaklaşık bir hafta süren müzakereler sırasında İsrail, gizlice kurtarma operasyonu hazırlığı yaptı.

OPERASYON BİR SAATTEN KISA SÜRDÜ

İsrail komandoları, 3 Temmuz 1976’da Entebbe Havalimanı’na baskın düzenledi.

Bir saatten kısa süren operasyonda rehinelerin büyük bölümü kurtarıldı. Çatışma sırasında üç rehine hayatını kaybederken çok sayıda Uganda askeri de öldürüldü.

Dönemin Uganda Devlet Başkanı İdi Amin, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmiş ve Filistin davasına destek vermişti.

İsrail’in operasyonu başarıyla tamamlaması İdi Amin yönetiminde büyük tepkiye neden oldu.

Baskın, Afrika Birliği’nin öncülü olan Afrika Birliği Örgütü tarafından Uganda’nın egemenliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle eleştirildi.

Operasyon, İsrail’de ise ülke tarihinin en büyük askeri başarılarından biri olarak kabul edildi.

Binyamin Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamalarda ağabeyinin Entebbe operasyonunda hayatını kaybetmesinin kendi yaşamının yönünü değiştirdiğini söylemişti.

Geçmişte yaşanan gerilimlere rağmen Uganda ile İsrail arasındaki ilişkiler bugün olumlu seyrediyor. Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklediğini açıklamıştı.