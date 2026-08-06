Uganda Milli Takımı’nın yıldız futbolcusu gasp saldırısında öldü

Uganda’nın önde gelen futbolcularından, SC Villa kaptanı David Owori, başkent Kampala’daki evinin yakınında uğradığı saldırı sonucu 27 yaşında hayatını kaybetti.

Polis, Owori’nin cep telefonu ve kişisel eşyalarını gasbetmeye çalışan şüphelilere direndiği sırada ağır şekilde darbedildiğini açıkladı.

Olay, salı gecesi Kampala’nın Makindye bölgesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre Owori, evine yaklaştığı sırada bir grup saldırganın hedefi oldu.

Saldırganların, cep telefonu ile kişisel eşyalarını almak istedikleri Owori’ye kaldırım taşlarıyla vurdukları belirtildi. Futbolcu, saldırının ardından bilinci kapalı halde olay yerinde bırakıldı.

Önce yakınlardaki bir sağlık merkezine götürülen Owori, daha sonra Kampala’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Genç futbolcu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen çarşamba günü yaşamını yitirdi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yerel polis sözcüsü Rachael Kawala, saldırının faillerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı. Olay yerinde inceleme yapıldığını belirten Kawala, delillerin toplandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Owori’nin ölümü, Uganda’da büyük üzüntü yaratırken ülkede artan şiddet olaylarına yönelik tepkileri de yeniden gündeme getirdi. Taraftarlar, takım arkadaşları ve siyasetçiler saldırganların kısa sürede yakalanmasını istedi.

SC Villa, kaptanı için yayımladığı mesajda, “Bir futbolcudan daha fazlasını kaybettik. Bir lideri, kardeşi ve dostu kaybettik” ifadelerini kullandı.

Uganda Futbol Federasyonu da “Colgate” lakabıyla tanınan Owori’yi, saha içinde ve dışında gerçek bir lider olarak nitelendirdi. Federasyonun açıklamasında, genç futbolcunun bir kuşağa ilham verdiği belirtildi.

Uganda Milli Takımı ise Owori’nin ülkenin umutlarını taşıyan bir futbol yıldızı olduğunu vurguladı. Uganda Parlamentosu da futbolcunun anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve saldırının hızla aydınlatılması çağrısı yaptı.

SC VILLA’YI ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI

Sağ bek ve orta saha pozisyonlarında görev yapan Owori, Avrupa’da geçirdiği iki yılın ardından 2023’te yeniden SC Villa’ya dönmüştü.

Genç futbolcu, takımının 2024’te 20 yıllık aranın ardından kazandığı lig şampiyonluğunda önemli rol oynadı. SC Villa, bu başarıyla Uganda’nın en üst düzey futbol ligindeki 17’nci şampiyonluğuna ulaştı.

Saha içindeki performansı ve takım üzerindeki etkisiyle öne çıkan Owori’nin sözleşmesi Ocak 2027’ye kadar uzatılmıştı.

Owori, Uganda Milli Takımı’nın 2021 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki kadrosunda da yer aldı. Başarılı futbolcu, milli takıma yeniden çağrılması beklenen isimler arasında gösteriliyordu.

Owori’nin öldürülmesi sosyal medyada büyük tepki toplarken çok sayıda Ugandalı, Kampala’daki şiddet olaylarına karşı daha etkili önlemler alınmasını istedi.

Saldırı, Uganda Ragbi Milli Takımı oyuncusu Sydney Gongodyo’nun Kampala’da bir grubun saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinden yalnızca birkaç hafta sonra meydana geldi.