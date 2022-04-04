Ukrayna açıkladı! Savaşta 161 çocuk hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna Başsavcılığı, 24 Şubattan bugüne 161 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA
04 Nisan 2022 Pazartesi, 09:54
Ukrayna açıkladı! Savaşta 161 çocuk hayatını kaybetti
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Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 161 çocuğun hayatını kaybettiği, 264 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 869 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 161 çocuğun öldüğü, 264 çocuğun yaralandığı kaydedildi.



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