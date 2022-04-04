Ukrayna açıkladı! Savaşta 161 çocuk hayatını kaybetti
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna Başsavcılığı, 24 Şubattan bugüne 161 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 161 çocuğun hayatını kaybettiği, 264 çocuğun yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 869 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 161 çocuğun öldüğü, 264 çocuğun yaralandığı kaydedildi.
İlgili Haberler
- Japon firmaların yarısından fazlası Rusya-Ukrayna savaşından etkileniyor
- Rusya-Ukrayna savaşında din cephesi
- Ukrayna duyurdu: Rus ordusu bir bölgeden daha çekildi
Video Haberler
- Öldüresiye şiddet sonrası polis harekete geçti
- Doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
- Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın
- Sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda evlendiler
- Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
- İki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
- Denizde erkek cesedi bulundu
- Tarlasındaki porsuğu görüntüleyen çiftçi gülümsetti
- Bulgaristan vatandaşları Edirne'den sonra Tekirdağ'da
- Çorum'da 2 orman yangınında 11 hektar alan zarar gördü
En Çok Okunan Haberler
- 'Seneye Beşiktaş'ta yoklar'
- Altın fiyatlarında son durum: Düşüş sürüyor
- Yemek yerken cebinden '5 bin 500 doları' çalındı
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
- Petrol fiyatında artış!
- İki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
- CHP'li eski belediye başkanı yaşamını yitirdi
- Meteoroloji uyardı: İstanbul için saat verdi!
- Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü