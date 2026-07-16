Ukrayna’da başbakanlık koltuğuna enerji patronu: Sergii Koretskyi kimdir?

Ukrayna Parlamentosu, ülkenin önde gelen enerji yöneticilerinden Sergii Koretskyi’nin başbakanlık görevine getirilmesini onayladı.

Koretskyi, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin açıkladığı kapsamlı kabine değişikliği kapsamında, savaş döneminde göreve gelen üçüncü başbakan oldu.

Enerji sektöründe uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Koretskyi’nin öncelikli görevleri arasında, Rusya’nın saldırıları nedeniyle ağır hasar gören enerji altyapısının güçlendirilmesi ve ülkenin gelecek kışa hazırlanması bulunuyor.

Mühendislik ve ekonomi eğitimi alan 48 yaşındaki Koretskyi, daha önce herhangi bir hükümet görevinde bulunmadı. Bir siyasi partiyle bağlantısının olmaması ise yeni başbakanın öne çıkan özelliklerinden biri olarak değerlendirildi.

Penta düşünce kuruluşunun Direktörü Volodimir Fesenko, Koretskyi’nin başarılı bir yönetici olarak tanınmasının ve siyasi açıdan tarafsız bir profil çizmesinin kendisine avantaj sağladığını belirtti.

ENERJİ SEKTÖRÜNDE 20 YILI AŞKIN DENEYİM

Koretskyi, petrol üretimi ve rafinajı, enerji ürünlerinin perakende ve toptan satışı ile uluslararası finansman alanlarında 20 yılı aşkın deneyime sahip.

Mayıs 2025’ten bu yana Ukrayna’nın en büyük kamu şirketlerinden biri olan petrol ve doğal gaz şirketi Naftogaz’ın üst yöneticiliğini yapan Koretskyi, ülkenin doğal gaz üretimi, ithalatı ve tedarik faaliyetlerinin önemli bölümünü yönetti.

Koretskyi, daha önce Naftogaz bünyesinde faaliyet gösteren ve Ukrayna’nın en büyük petrol şirketi olan Ukrnafta’nın da başkanlığını yaptı.

Kamuya ait enerji şirketlerinde görev almadan önce Western Oil Group’u yöneten Koretskyi, Continuum Group ve Ukrayna’nın en büyük akaryakıt istasyonu zincirlerinden WOG’da üst düzey yöneticilik yaptı.

Ukrayna’nın batısındaki Lutsk kentinde doğan Koretskyi, enerji sektörünün yanı sıra bir kahve zinciri de kurdu.

ÖNCELİK KIŞ HAZIRLIKLARI

Ukrayna’nın enerji altyapısı geçen kış yoğun Rus saldırılarının hedefi oldu. Elektrik üretim ve dağıtım tesislerinde meydana gelen hasar, ülke genelinde enerji arzını olumsuz etkiledi.

Rusya’nın saldırıları sürerken Kiev yönetimi, balistik füzeleri etkisiz hale getirebilecek hava savunma sistemlerinde ve önleyici mühimmatlarda da sıkıntı yaşıyor.

Bu nedenle Koretskyi’nin önündeki en önemli görevlerden biri, Ukrayna’nın enerji sistemini onararak ülkeyi gelecek kışa hazırlamak olacak.

Zelenski de gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni hükümetin önceliğinin kış hazırlıkları olduğunu söyledi.