Ukrayna'da otobüs durağına saldırı: 33 ölü, 18 yaralı

Rusya’nın Ukrayna’da otobüs durağına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi.

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Kramatorsk kentine düzenlediği saldırıda can kaybı arttı. Otobüs durağı ve bir otobüsün vurulduğu saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e, yaralıların sayısı ise 18’e yükseldi. Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın ele geçirmeyi hedeflediği kilit önemdeki kente gerçekleştirdiği saldırıda doğrudan sivilleri hedef aldığını vurguladı.

"ONLAR İÇİN YOLCU DOLU BİR OTOBÜS, CAZİP BİR HEDEF"

Bölge Valisi Vadym Filashkin, "Onlar (Ruslar) için yolcu dolu bir otobüs, tam da tek bir vuruşla olabildiğince çok insanı katledebildikleri için cazip bir hedef" ifadelerini kullandı. Filashkin, Kramatorsk ve kale kuşağının bir diğer kilit kenti olan Sloviansk’taki şehir yetkililerine toplu taşıma seferlerini durdurma talimatı verdiğini açıkladı. Rus tarafı saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

KİEV’DE 3 ÖLÜ, 14 YARALI

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başkent Kiev’e düzenlenen İHA saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını açıkladı.