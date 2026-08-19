Ukrayna’da yeni Savunma Bakanı belli oldu: Khmara’ya parlamentodan onay

Parlamentonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına aday gösterilen Khmara'nın onaylanması için oylamanın yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, oturuma katılan 334 milletvekilinden 312'sinin "evet" oyu, 2 milletvekilinin ise "hayır" oyu kullandığı, böylece yeni Savunma Bakanı olarak Khmara'nın onaylandığı bildirildi.

Parlamentodan yapılan diğer bir açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın görevine devam etmesi için de oylama yapıldı.

Oturuma katılan 325 milletvekilinden 266'sı "evet" oyu kullanarak Sybiha'yı tekrar Dışişleri Bakanı olarak onayladı.

Ukrayna anayasasına göre, savunma ve dışişleri bakanı adayları doğrudan Ukrayna Devlet Başkanı tarafından seçildiği ve parlamentoya ayrı olarak sunuldukları için oylamaları da ayrı yapılıyor.

Öte yandan, yerel sosyal medya hesaplarından yayınlanan görsellere göre, eski Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'un temmuz ayında görevden alınmasına karşı başkent Kiev'in merkezinde protesto gösterisi düzenlendi.

Fedorov'u destekleyen bir grup vatandaş, Khmara'nın onaylanmasını protesto etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesinin siyasi stratejisini değiştirmeye ve bu kapsamda hükümette değişiklikler yapılmasına karar verdiklerini bildirmişti.

Ukrayna Parlamentosu ise 16 Temmuz'da yeni başbakan olarak atanan Sergiy Koretskiy'nin oluşturduğu kabineye güvenoyu vermişti.

Zelenski, aynı akşam yaptığı bir konuşmada, dönemin Savunma Bakanı Fedorov ile Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ve ekibi arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu kaydederek, Fedorov'un yerine vekaleten Ukrayna Güvenlik Servisi Geçici Başkanı Yevgeni Khmara'nın getirildiğini bildirmişti.

Başkent Kiev ve Ukrayna'nın farklı bölgelerinde ise Fedorov'un görevden alınmasına karşı gösteriler başlamıştı.