Ukrayna'da yolsuzluk gölgesinde hükümet değişikliği: Başbakanlık için üç isim konuşuluyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Başbakan Yulia Svyrydenko’nun görevden ayrılacağını ve hükümette kapsamlı değişikliklere gidileceğini duyurdu.

Zelenski, yeni hükümete kimin başkanlık edeceğini ve Svyrydenko’nun hangi göreve getirileceğini açıklamadı. Ancak güvenlik ve kolluk kurumlarının yönetiminde de değişiklik yapılacağını bildirdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Zelenski, Svyrydenko’ya başbakanlık dönemindeki çalışmaları için teşekkür etti.

Zelenski, “Yulia’ya başbakan olarak yürüttüğü açık, istikrarlı ve etkili çalışmalar ile Ukrayna ekibine yıllardır verdiği hizmet için teşekkür ediyorum. Kendisine, kilit bir ortakla ilişkilerimizi kapsayan yeni ve önemli bir alana liderlik etmesini önerdim” ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri, parlamentodaki milletvekilleriyle birlikte hükümette gerekli değişiklikleri yapmayı beklediğini de belirtti.

HÜKÜMETİN TAMAMI İSTİFA EDECEK

Ukrayna yasalarına göre başbakanın istifasının parlamento tarafından onaylanması gerekiyor. Başbakanın görevden ayrılması, hükümetin tamamının da istifa etmesi anlamına geliyor.

Bu nedenle Svyrydenko’nun istifasının kabul edilmesi halinde Ukrayna’da yeni bir kabinenin kurulması gerekecek.

Ekonomist olan Svyrydenko, Temmuz 2025’te başbakanlık görevine getirilmişti. Daha önce Zelenski’nin ofisinde başkan yardımcılığı yapan Svyrydenko, ardından yaklaşık dört yıl boyunca ekonomik kalkınma ve ticaretten sorumlu başbakan yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Hükümet değişikliği, Ukrayna’nın son yıllardaki en büyük yolsuzluk soruşturmalarından biriyle sarsıldığı bir dönemde gündeme geldi.

“Midas” adı verilen soruşturmada, devlet nükleer enerji şirketi Energoatom üzerinden yaklaşık 100 milyon dolarlık rüşvet ve komisyon ağı kurulduğu öne sürülüyor.

Soruşturmanın Zelenski’ye yakın isimlere uzanması, Kiev yönetiminin Batılı müttefiklerine üst düzey yolsuzlukla mücadele edebildiğini gösterme çabalarını da zora soktu.

Ukraynalı yetkililer, Zelenski’nin eski iş ortağı Timur Mindich’i söz konusu sistemi yönetmekle suçladı. Zelenski’nin eski başkanlık ofisi başkanı Andriy Yermak’ın da soruşturmada şüpheli olarak yer aldığı bildirildi.

Mindich ve Yermak ise haklarındaki suçlamaları reddetti.

BAŞBAKANLIK İÇİN 3 İSİM KONUŞULUYOR

Ukrayna parlamentosundaki milletvekillerine göre başbakanlık için üç isim öne çıkıyor.

Olası adaylar arasında Svyrydenko’dan önce başbakanlık yapan Enerji Bakanı Denys Shmyhal, Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov ve devlet enerji şirketi Naftogaz’ın Başkanı Serhiy Koretskyi bulunuyor.

Muhalefet milletvekili Yaroslav Zhelezniak, Koretskyi’nin yeni başbakan adayı olarak gösterilme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ileri sürdü.

Ancak Ukrayna yönetiminden bu isimlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SVYRYDENKO ABD'YE GÖNDERİLEBİLİR

Zhelezniak ayrıca Svyrydenko’nun Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi olarak atanabileceğini öne sürdü.

Zelenski’nin Svyrydenko’ya “kilit bir ortakla ilişkileri kapsayan yeni bir görev” önerdiğini açıklaması da bu iddiaları güçlendirdi.

Ukrayna’nın Washington Büyükelçiliği görevini Ağustos 2025’ten bu yana Olga Stefanishyna yürütüyor.

Svyrydenko’nun yeni görevi ve hükümet değişikliğinin ayrıntılarının parlamentodaki görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.