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Ukrayna’da yolsuzluk operasyonu: Devlet Başkanlığı Ofisi ve milletvekilleri mercek altında

Ukrayna’da yolsuzluk operasyonu: Devlet Başkanlığı Ofisi ve milletvekilleri mercek altında

19.08.2026 14:56:00
Güncellenme:
AA
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Ukrayna’da yolsuzluk operasyonu: Devlet Başkanlığı Ofisi ve milletvekilleri mercek altında

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosunun (NABU), Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin üst düzey yetkilileri ile parlamentonun mevcut ve eski milletvekillerinin liderliğinde faaliyet gösteren bir suç örgütünü ortaya çıkarmak amacıyla operasyon yürüttüğü bildirildi.
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NABU'ya ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir suç örgütünü belirlemek için soruşturmanın başlatıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"NABU ve SAP (Ukrayna Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı), Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin üst düzey yetkilileri ve diğer kişilerin katılımıyla Ukraynalı eski ve mevcut milletvekillerinin liderliğinde faaliyet gösteren bir suç örgütünü ortaya çıkarmak için özel bir operasyon yürütüyor."

NABU açıklamasında, operasyon detaylarının daha sonra paylaşılacağını bildirdi.

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