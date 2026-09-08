Ukrayna’da yönetim krizi derinleşiyor: Başsavcı istifasını sundu

Ukrayna Başsavcısı Ruslan Kravchenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada istifasını sunduğunu duyurdu.

Kravchenko, kararına ilişkin ayrıntı vermeden, “Bu siyasi bir karar ve bunu bilinçli olarak aldım. Başsavcılık makamının siyasi çatışmanın bir aracı olarak kullanılmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile parlamentoya teşekkür eden Kravchenko, istifasının kabul edilmesini istedi.

Kravchenko’nun kararı, Ukrayna’nın yolsuzlukla mücadele kurumları NABU ve SAPO’nun Başsavcılık bünyesindeki bir yetkilinin de bağlantılı olduğu öne sürülen suç örgütüne ilişkin soruşturmayı duyurmasının ardından geldi.

Soruşturmada, dolandırıcılık faaliyetleri yürüten çağrı merkezlerinin belirli kamu görevlileri tarafından korunduğu ve faaliyetlerine müdahale edilmemesi karşılığında rüşvet alındığı iddia edildi.

NABU ve SAPO, soruşturma kapsamında Başsavcılık bünyesinde kullanılan bazı yerlerde aramalar gerçekleştirdi.

KRAVCHENKO SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kravchenko ise soruşturmayla herhangi bir bağlantısı olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

İstifa açıklamasında da bu konudaki tutumunun değişmediğini vurgulayan Kravchenko, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Başsavcılık bünyesinde görev yapan bazı yetkililer hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

Kravchenko’nun istifası, Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna’da üst düzey yönetim kademelerinde yaşanan bir dizi değişikliğin ardından geldi.

Temmuz ayında Başbakan Yulia Svyrydenko görevinden ayrılmış, Devlet Başkanı Zelenski, devlet enerji şirketi Naftogaz’ın başındaki Sergii Koretskyi’yi yeni başbakan olarak desteklediğini açıklamıştı.

Svyrydenko’nun yaklaşık bir yıllık görev süresi, hükümetin üst kademelerindeki isimlerin karıştığı yolsuzluk tartışmalarının gölgesinde geçmişti. Svyrydenko doğrudan suçlanmasa da muhalifleri ve eleştirmenleri, yönetimde yeterli adım atmadığını savunmuştu.

SAVUNMA BAKANLIĞINDA DA DEĞİŞİKLİK YAŞANMIŞTI

Zelenski, yine temmuz ayında Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov’u göreve getirilmesinden yaklaşık altı ay sonra değiştirmişti.

Orduda reform yanlısı tutumuyla öne çıkan Fedorov’un, askeri strateji ve savunma tedariki konusunda bazı üst düzey generallerle görüş ayrılıkları yaşadığı belirtilmişti.

Başsavcı Kravchenko’nun istifa kararı da Kiev yönetiminin üst kademelerinde yaşanan siyasi ve kurumsal hareketliliğin son örneği olarak değerlendiriliyor.