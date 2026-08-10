Ukrayna’dan Tataristan’a İHA saldırısı: Rafineri vuruldu, 12 kişi öldü

Nizhnekamsk Belediye Başkanı Radmir Belyayev, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının kentteki sanayi ve sivil hedefleri vurduğunu belirtti.

Belyayev, saldırıda en az 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 39 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Rus basınında yer alan haberlere göre saldırının hedeflerinden biri, Rusya’nın teknolojik açıdan en gelişmiş petrol tesisleri arasında gösterilen TANECO rafinerisi oldu.

Sosyal medyada paylaşılan ve doğruluğu bağımsız kaynaklarca teyit edilemeyen görüntülerde, petrol rafinerisi olduğu belirtilen bir bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü.

Tatneft şirketine ait TANECO rafinerisi, haziran ayının başında da Ukrayna saldırısının hedefi olmuştu.

Tesis, 2024 yılında yaklaşık 17 milyon ton ham petrol işlerken 2,7 milyon ton benzin ve 8,5 milyon ton motorin üretmişti.

TATARİSTAN’DA YAS İLAN EDİLDİ

Tataristan lideri Rustam Minnikhanov, saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle bölgede yas ilan etti.

Ukrayna, son aylarda Rusya’nın petrol rafinerileri ve enerji altyapısına yönelik İHA saldırılarını artırdı.

Saldırılar nedeniyle Rusya’nın bazı bölgelerinde akaryakıt tedarikinde sorunlar yaşanırken Rus yetkililer, ilk dönemde ortaya çıkan sıkıntıların büyük bölümünün giderildiğini belirtiyor.