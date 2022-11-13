Aliyev ve Zelenski'den İstanbul'daki patlamaya dair açıklama
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin taziye mesajı yayımladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da yaşanan patlamanın ardından taziye mesajı yayımladı.
Aliyev açıklamasında "İstanbul'un merkezinde meydana gelen patlamanın haberi bizi derinden sarsmıştır. Yaşanan trajediyle ilgili olarak size, kurbanların ailelerine ve yakınlarına kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.
Zelenski Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimi sunuyorum ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır.
İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimi sunuyorum ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır.— ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) November 13, 2022
Video Haberler
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal'de patlama
- İstiklal Caddesi'nde patlama
- Kiraladıkları evde ölü bulundular
- Siyasilerden patlamaya ilişkin açıklama
- Fenerbahçeli Pedro taraftardan özür diledi!
- 'Çiğköfte'de büyük tehlike!
- Tatbikatta AFAD karıştı: Edis'ten yanıt gecikmedi
- İmamoğlu'ndan patlamaya ilişkin uyarı
- Acil koduyla duyurdular
- SGK'de yolsuzluk itirafı