Ukrayna duyurdu: 1620 yerleşim yerinde tekrar kontrol sağlandı
Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rusya ile savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 1620 yerleşim yerinin Rus güçlerinden geri alındığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rus güçlerin ele geçirdiği yerleşimlerde yeniden kontrol sağlanan bölgeler hakkında bilgi verdi.
Timoşenko, Ukrayna ordusunun, Rus güçlerin Ukrayna'da ele geçirdiği yerleşim yerlerinde tekrar kontrol sağlaması için mücadelesini sürdürdüğünü aktardı.
Ülkesinde bugün "Vatan Savunucuları Günü"nün kutlandığına dikkati çeken Timoşenko, "Bugün önemli bir bayram. Ukrayna Savunucuları günü. Sizin sayenizde (Ukrayna askerleri) 1620 yerleşim yeri Rus işgalcilerinden kurtarıldı" ifadelerini kullandı.
Timoşenko ayrıca 13 Ekim'de Rus güçlerin Harkov, Donetsk, Mıkolayiv, Dnipro, Zaporijya ile Herson bölgelerine düzenlediği saldırıların sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 sivilin ise yaralandığını belirtti.
Harkov Belediye Başkanı Igor Terekhov, Rus güçlerince Harkov'a yönelik bugün 4 kez füze saldırısı düzenlendiğini kaydetti.
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